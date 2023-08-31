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太魯閣事故車廂疑發現頭蓋骨 王國材：已通知檢調
台鐵邀請日本福知山線事故罹難者家屬、專家來台參訪，促進台鐵安全改革，今天一行人到存放太魯閣事故車輛的富岡基地，不料，卻在事故的第8車廂發現疑似罹難者的頭蓋骨，引發眾人詫異。交通部長王國材今出席交通安全月活動受訪表示，已通知檢調單位回現場蒐證，若確認為頭蓋骨，也要趕緊做DNA檢定還給罹難者家屬。
台鐵邀請日本福知山線事故罹難者家屬淺野彌三一、關西大學名譽教授安部誠治等日本專家來台參訪，今天上午到台鐵富岡車輛基地了解0402事故現場後改善措施等，沒想到，陪同到場的罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君在事故的第八車廂發現疑似頭蓋骨。
王國材指出，發生重大事故一開始一定是救護團隊進去，接下來是檢調的現場蒐證、運安會調查，所有現場證物在該階段處理完後，再把車輛交給台鐵。今天發生這樣的狀況，已請台鐵趕快通知檢調單位，看是否再前往車廂檢視，或是有什麼樣的問題；若確定是頭蓋骨就要趕緊做DNA檢定還給罹難者家屬，這兩項要趕緊進行。
針對事故發生已2周年才發現頭蓋骨，王國材則說，標準作業程序就是救護、現場檢調蒐證、運安會調查，這些過程台鐵不能進去。縱然前面這些過程有遺漏掉，但台鐵在接收車廂時可以再更深入的檢查；若現在找到頭蓋骨，前一步的檢調就要再回來做現場蒐證。
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