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北市女曾被詐團騙 拿最後積蓄180萬「All in」比特幣...差點又出事

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

6旬黃姓婦女誤信網路虛擬貨幣投資，日前奔至銀行要臨櫃匯款180萬元，行員見金額龐大主動關心，她卻語焉不詳交代「房屋裝潢款」，行員認定有異報警。警方趕抵耐心詢問，突破她心防原來是要投資虛擬貨幣，員警查看手機對話紀錄立刻戳破對方是詐騙集團，黃婦這才驚覺是一場騙局，更直言「我之前就已經被騙過了」、「180萬是最後一筆積蓄」，頻頻感謝警方。

中正第二分局南昌路派出所警員張耿豪、莊銘禎、曾鏞霖25日接獲台新銀行南門分行通報，有民眾疑似遇到詐騙，趕抵了解黃婦（66歲）要臨櫃匯款180萬元，警問為什麼匯款，她說是支付房屋裝潢款，警追問細節她卻交代不清，改口說是為了投資托嬰中心。

警方認為黃婦說詞矛盾不正常，主動向她說明詐騙案例，成功突破心防，才向員警說最近急需用錢，把房子抵押後拿到180萬元，期間在網路上看到虛擬貨幣（比特幣）投資平台，被「迅速獲利」的話術吸引、信以為真，聽從對方指示要把180萬元全部「All in」進去賺大錢。

警方知悉，查看黃婦手機對話紀錄認定不單純，解釋對方是詐騙集團，她這才驚覺遇到詐騙，頻頻感謝警方耐心解釋，更透露自己曾被詐騙集團騙過一大筆錢，才導致現金週轉不靈，謝謝警方幫忙守住自己最後一筆積蓄。

中正警第二分局呼籲，遇到陌生人宣稱有穩賺不賠的投資方式時，應提高警覺並冷靜求證，切勿輕易聽信或操作任何動作，尤其遇有藉故請求交付款項時，應向警政署165反詐騙專線或110專線查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。

中正第二分局員警莊銘禎、張耿豪、曾鏞霖（由左至右）日前幫忙守住6旬婦人「最後一筆積蓄」180萬元。記者翁至成／翻攝
中正第二分局員警莊銘禎、張耿豪、曾鏞霖（由左至右）日前幫忙守住6旬婦人「最後一筆積蓄」180萬元。記者翁至成／翻攝
中正第二分局警方日前幫忙守住6旬婦人「最後一筆積蓄」180萬元。記者翁至成／翻攝
中正第二分局警方日前幫忙守住6旬婦人「最後一筆積蓄」180萬元。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 比特幣

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