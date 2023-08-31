影／雲林縣政府電梯中午故障 男員工受困半小時遇地震來襲

雲林縣政府第2辦公大樓其中1處電梯今天中午故障，1名縣府男員工受困在內，眾人擔憂安危協助報案，沒多久後嘉義縣民雄鄉發生芮氏規模4.5地震，消防局獲報緊急出動消防車及救護車馳援，平安將男子救出，不過據了解該男是在地震前就受困，縣府行政處表示將請專人進行檢修。

縣政府今天中午正值午休時段，第2辦公大樓1處電梯卻發生故障事件，1名縣府男員工受困在內將近30分鐘，其他府內員工見狀，立即協助通報，警衛室透過監視器畫面發現異狀也馬上報案，消防局獲報後出動消防車、救護車各1輛。

警消正在搶救時，嘉義縣民雄鄉中午12點49分發生芮氏規模4.5地震，困在電梯裡的男員工事後回憶當時的確有感覺到電梯上下晃動，所幸後來被平安救出，沒有受傷，他也表示不需要送醫，結束一場虛驚。