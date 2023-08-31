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高中曾獲全國標槍第3名 台中這位所長快60歲還跑百米逮小偷
台中市霧峰警分局內新派出所長黃琪勇日前休假時，發現了一名騎腳踏車男子與警方正在尋找的竊嫌特徵相符，立即展開追捕，並在追逐百米後將竊嫌順利逮捕移送法辦。
黃琪勇是霧峰警分局資深所長，明年就將屆60歲，但高中讀體育班的他平日仍認真運動，維持體能，且即使在休假中仍能跑了百米緝犯歹徒。警分局長陳祥麟今予以表揚，並以黃琪勇為例，希望員警能注意健康，強健體能。
黃琪勇說，日前趁著休假在新民街一帶運動，等運動告一段落在朋友的店裡泡茶休息時，看到店外一名男子騎著腳踏車經過，他猛然想起和近日經常偷他人懸掛在車上物品的竊賊身影很像，二話不說就跑出店外追捕，並在百公尺外的大里區中興路二段與東榮路口將該男子攔下，查出該男就是查緝已久的竊嫌。
他說，自己讀大甲高中時是體育班學生，還曾得過全國高中的標槍競賽第3名，對田徑很有興趣，後來服役擔任憲兵以及從警，至今都維持運動習慣，即使快60歲，但覺得身體還行，也能掌握工作，繼續努力。
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