影／日籍通告藝人大久保勇太租屋處電氣火災 警消聯手CPR畫面曝

愛台灣的日籍通告藝人大久保勇太，來台讀書、經常上綜藝節目，今天凌晨其位在台北市通河東街的公寓租屋處，發生火警，路口監視既畫面曝光，警消救出昏迷倒臥房間的勇太，聯手扛下樓實施CPR(心肺復甦術)急救，並送往新光醫院，恢復心跳仍在加護病房。

8月31日凌晨3時許，501室的室友聞到煙味報案，消防人員趕赴現場，沒有火勢，但502室竄出濃煙，進屋發現大久保勇太倒臥房間，昏迷失去意識。

監視器畫面顯示，警消聯手從5樓抬勇太下樓，勇太當時已無生命徵象，大夥們圍住勇太，當街輪流實施CPR搶救，救護人員緊急不停按壓胸口，隨後送往新光醫院急救，送醫後恢復心跳，其身上無遭火灼傷，仍在加護邊病房觀察。