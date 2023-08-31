聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／日籍通告藝人大久保勇太租屋處電氣火災 警消聯手CPR畫面曝
愛台灣的日籍通告藝人大久保勇太，來台讀書、經常上綜藝節目，今天凌晨其位在台北市通河東街的公寓租屋處，發生火警，路口監視既畫面曝光，警消救出昏迷倒臥房間的勇太，聯手扛下樓實施CPR(心肺復甦術)急救，並送往新光醫院，恢復心跳仍在加護病房。
8月31日凌晨3時許，501室的室友聞到煙味報案，消防人員趕赴現場，沒有火勢，但502室竄出濃煙，進屋發現大久保勇太倒臥房間，昏迷失去意識。
監視器畫面顯示，警消聯手從5樓抬勇太下樓，勇太當時已無生命徵象，大夥們圍住勇太，當街輪流實施CPR搶救，救護人員緊急不停按壓胸口，隨後送往新光醫院急救，送醫後恢復心跳，其身上無遭火灼傷，仍在加護邊病房觀察。
據悉，火災現場為兩房一聽格局，勇太的室友當時不在家而是在外唱歌，突然接獲家中發生火災噩耗，奔赴回家後發現屋內已被濃煙燻黑、冷氣室內機嚴重燒毀，波及周遭微波爐、冰箱等家電，燃燒面積約1平方公尺，全案初步認為是電氣火災，詳細起火原因尚待火調科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言