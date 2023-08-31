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關東大地震100周年 台灣搜救隊赴日交流國家級防災演習
今年9月1日為關東大地震100周年，日本東京都政府邀請消防署、台北市消防局及新北市消防局共組台灣特搜隊，赴日共同參加國家級防災演習，由消防署副署長李永福率隊昨赴日本東京都參加為期6天的演習及技術訓練。
消防署指出，為讓災害發生時將損失降到最低，順利展開防災行動是必要的關鍵；日本每年會規畫辦理各種災害演習，以熟悉災害應變措施。今年東京都政府結合其他國內、外搜救隊進行模擬首都直下型地震的綜合防災訓練外，台灣特搜隊也會與東京消防廳聯合演習，藉以提升各搜救隊的救援技術並深化防災知識，以做好緊急應變及相關合作的準備。
消防署表示，今年2月消防署特種搜救隊至土耳其全力協助救災，為更精進台灣的國際人道救援能力，消防署特搜隊成員將在日本為期6天的聯合演習及技術交流行程結束後，接續與東京消防廳的第三方面消防救助機動部隊、第六方面消防救助機動部隊進行組合訓練，訓練日期至9月8日止，以瞭解日本國際人道救援機制及訓練模式，同時也和日方分享台灣赴土耳其的實際救災經驗，透過交流以相互汲取及精進搜救技能。
消防署希望透過赴日參與演習及訓練，強化救援能力，最重要的是學習他國的救援制度與技術，加速推動我國的「國家搜救能力分級認證（National Accreditation Process, NAP）」制度，同時也與日本相關單位建立良好的聯繫管道，以促進未來雙方能夠接軌合作，全面強化台灣搜救能力。
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