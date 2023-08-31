影／肇逃畫面曝光 高雄男酒駕高速撞死路口男騎士 網：拳頭都硬了

高雄28日晚間接近11時許，51歲楊姓男子無視公權力酒駕上路，監視器畫面紀錄下他行經橋頭區甲樹、白樹路口處，飆高速攔腰衝撞48歲蘇姓男騎士，劇烈撞擊下，蘇男安全帽連同機車碎片當場噴飛，不幸傷重不治，而楊男不顧他的傷勢肇事逃逸，事後，巷弄間楊男低頭看手機的畫面也被人發現。

從監視器畫面上的時間可見，10時55分許，楊男駕車飆速行經甲樹、白樹路口，完全沒有減速跡象，而在狠狠撞上路口蘇男後，依舊高速駕車離去，並未停下來查看蘇男傷勢，也沒有幫忙呼叫救護車救援。

而在11時05分許騎樓店家9秒監視影像中，楊男疑似低頭把玩手機走過巷弄，之後，他便在五林路段上的超商購物，直到警方因他車身右前方被撞爛，才走進超商內，將臉上還殘留碎片的楊男，逮個正著。

「你怎麼來的!」警方質問超商內正在掏錢向店員買打火機的楊男，因警方見他臉上碎玻璃，發現疑似肇事者，但他看似一派輕鬆的回應「走路來！」當警方問他身上為何有碎片，他開始支吾其詞說不出話來，眼看就要露出馬腳，警方趕緊向他怒吼「邁走!」並將他依現行犯逮捕上銬。

由於法院昨晚裁定楊男10萬元交保候傳，檢方不服將提抗告，對此，法院表示，檢方主要以楊男有逃亡之虞聲請羈押，但經承辦法官審酌事證後，依據被告查獲的時間、地點，提出保證金足以擔保楊男日後到案接受偵查，因此認定並無羈押必要予以交保。

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楊姓男駕駛高速攔腰撞死蘇姓男騎士。記者古和純／翻攝