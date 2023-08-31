緯創保全趕救火失去心跳 復活第一句問「火滅了嗎」
緯創新竹湖口二廠昨天下午4時許發生火警意外，60歲保全人員在協助拉水線幫忙滅火時突然倒地、失去生命跡象，幸好經廠護和消防員及時處置，在救護車上恢復意識，但開口第一句話就是追問「火滅了嗎」。火調人員調查，雖該廠區當時正進行中元普度，不過引燃的廢棄物旁有許多菸蒂，根據燃燒痕跡研判應是菸蒂引燃一旁紙箱和廢棄物釀成火災。
緯創新竹湖口二廠昨日發生火警意外，公司昨晚急發聲明表示，火警發生在新竹廠房外的廢棄包材回收區，目前仍不清楚事發原因，詳情有待警方進一步調查，當時火勢迅速撲滅，無人員傷亡，火警意外沒有造成任何財務損失，生產及營運一切正常，受到任何影響。
回顧昨天意外，新竹縣消防局新工消防分隊高級救護技術員張凡治表示，昨天接近火場時已看到濃濃黑煙，沒想到繼續搜尋火點時，卻發現疑似有人在做CPR急救，他立即拿起AED、救護包等急救設備往前衝，發現保全人員心肺功能已停止。
張凡治說，當時保全人員已使用AED電擊2次，他立即再電擊1次，隨後進行建立進階呼吸道時，保全人員已有嘔吐反應、恢復生命跡象。上救護車送醫時，保全人員已恢復意識，後來突然開口說話問：「火滅了嗎？」不禁令人感佩其盡忠職守精神。
竹北東元綜合醫院急診室醫師張耿維表示，該名保全過去病史有心臟病、高血壓，心臟曾經裝過支架。到院後的心電圖最初顯示為舊有心肌梗塞，未呈現新的發作；但持續追蹤後，發現用來判斷是否為心肌梗塞的心肌酵素有明顯上升，因此懷疑患者倒下當時可能是受到環境壓力影響而造成心律不整。
張耿維說，患者目前生命徵象穩定，已轉至加護病房治療。張耿維表示，患者此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。張耿維解釋，失去心跳的患者要能康復出院，第一時間的CPR最重要，因此鼓勵民眾學習急救技術，就有機會拯救身邊親友的生命。
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