「廟會猴」未戴安全帽違停 桃警遭控目擊沒開單回應了

桃園市大園區29日晚間部分路段進行廟會活動，路上出現一群機車半數皆沒戴安全帽，結果警方卻疑似「視而不見」未開單，掀起民眾質疑警方作法。對此大園警分局指出，當天依規定現場不宜攔停舉發，警方均依蒐證畫面開單，共開出57件違規。

近期「山道猴子」影片爆紅，不少人流行將亂騎車的騎士稱作「猴子」。桃園市大園區有民眾29日晚間，行經中正東路時遇上廟會活動，目擊路上出現一群「廟會猴子」，騎機車停在車陣中，但幾乎沒戴安全帽，行徑相當囂張。

這時一名騎著警用機車的員警停在後方，眼見前方多數人違規，卻沒直接上前開單，而是倒車轉進對向車道，並和其中一名沒戴安全帽的民眾說了幾句話，男子便下車要大家停在路旁，但停在紅線及黃色網狀線上。對此民眾拍下畫面，質疑警方看到違法卻沒上前舉發，批評「執法兩套標準」。

大園警分局回應，29日晚間執行大園仁壽宮遶境活動交通疏導勤務，發現部分民眾有交通違規情形，警方均依規定製單，另依道交條例第7條之2，現場不宜攔停舉發部分，警方業依蒐證畫面逕行舉發。