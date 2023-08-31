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「廟會猴」未戴安全帽違停 桃警遭控目擊沒開單回應了
桃園市大園區29日晚間部分路段進行廟會活動，路上出現一群機車半數皆沒戴安全帽，結果警方卻疑似「視而不見」未開單，掀起民眾質疑警方作法。對此大園警分局指出，當天依規定現場不宜攔停舉發，警方均依蒐證畫面開單，共開出57件違規。
近期「山道猴子」影片爆紅，不少人流行將亂騎車的騎士稱作「猴子」。桃園市大園區有民眾29日晚間，行經中正東路時遇上廟會活動，目擊路上出現一群「廟會猴子」，騎機車停在車陣中，但幾乎沒戴安全帽，行徑相當囂張。
這時一名騎著警用機車的員警停在後方，眼見前方多數人違規，卻沒直接上前開單，而是倒車轉進對向車道，並和其中一名沒戴安全帽的民眾說了幾句話，男子便下車要大家停在路旁，但停在紅線及黃色網狀線上。對此民眾拍下畫面，質疑警方看到違法卻沒上前舉發，批評「執法兩套標準」。
大園警分局回應，29日晚間執行大園仁壽宮遶境活動交通疏導勤務，發現部分民眾有交通違規情形，警方均依規定製單，另依道交條例第7條之2，現場不宜攔停舉發部分，警方業依蒐證畫面逕行舉發。
現場共舉發未戴安全帽28件、無照駕駛15件、未依規定兩段式左轉10件、後視鏡損壞不修復2件、酒駕1件、闖紅燈1件等違規行為，共57件。警方將持續針對違規行為嚴正執法，呼籲民眾行車上路務必遵守交通規則，以確保自身及他人用路安全。
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