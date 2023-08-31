彰化裝設住警器逾9成 消防局將通知使用年限到期家戶
各地火警頻傳，住警器裝設引起重視，彰化縣推廣使用住警器將近10年，全縣25萬多家戶，目前住警器安裝率達99%，不過最早裝設的住警器年限將到期，彰化縣消防局指出，會寄發電子郵件通知住警器使用年限將到期的民眾，有必要時也會電話通知。
彰化縣消防局統計今年1月至7月期間，縣內15個家庭因有確實安裝住宅用火在警報器，得以在火勢尚未擴大前提前應變，將損害降到最低，像是今年1月5日在大城鄉中正路發生的住宅火警，還有7月13日在竹塘鄉竹林路住宅大火，都是因住警器成功化解祝融危機的案例。
彰化消防局預防科長蔡佳洲說，各縣市2013年開始推廣使用住警器，彰化編列約算採購住警器先幫弱勢戶裝住警器，善心企業人士也陸續捐助住警器，消防局從2020年開始，建置住宅用火災警報線上申請系統，讓民眾化主動為被動，提出需求申請住警器，不到3年的時間，縣民申請住警器補助安裝率從57%躍升至99%。
蔡佳洲表示，線上申請系統留有申請民眾的電子信箱，一般住警器的鋰電池使用大約10年，但使用6、7年就會用電子信箱通知民眾注意，住警器現在的價格大約300多元就可買到，比起早期平價許多，且有測試鈕可檢測器材是否正常，建議民眾領到住警器務必正確裝設，且定期確認狀態是否正常。
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