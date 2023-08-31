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自撞國道1汐止段分隔島 車頭全爛駕駛傷 碎片一地後車經過慘爆胎

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

25歲李姓男子昨晚9時許開車，行經國道1號北上12.3公里處時，不明原因撞擊槽化線分隔島頭，車輛車頭當場凹陷。警消趕抵發現李男全身多處擦挫傷，立即將他送醫急救，酒測值待醫院抽血檢測。事發不久後，蕭姓駕駛行經該處時，輪胎輾到車體碎片導致右後輪爆胎，所幸並未受傷，肇事原因仍待警方釐清。

據了解，國道警方昨天晚間9時45分接獲通報，國道1號北向12.3公里汐止系統接國3南北分向處，有1輛車自撞分隔島。國道警立即調派巡邏車前往，並通知消防車及救護車到場救援。

警方及救護人員到場後，發現一輛白色轎車撞上分隔島頭，車頭幾乎全爛，所幸肇事駕駛李男已自行脫困，雖全身多處擦挫傷但並無生命危險，由救護車送往汐止國泰醫院急救。由於李男當下無法實施酒測，國道警已報請檢察官核發鑑定許可書抽血檢測。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，開車上路應養足精神避免疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速小心通行，酒後(包含飲用任何含有酒精類食物，例如薑母鴨、燒酒雞)不得駕車，以免造成其他用路人之危險。

李男車頭幾乎全爛。記者黃子騰／翻攝
李男車頭幾乎全爛。記者黃子騰／翻攝
李男開車自撞槽化線分隔島。記者黃子騰／翻攝
李男開車自撞槽化線分隔島。記者黃子騰／翻攝

國道 汐止 救護車

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