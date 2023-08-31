今年3季彰化阻詐2億7千萬 警籲：嘜擱被騙

騙免驚？彰化縣芳苑警分局二林分駐所舉辦社區治安會議，縣警局長張國雄到場「向鄉親報告」，今年到本（8）月28日為止，全縣員警成功阻詐641件、總金額2億7563萬元，希望民眾不要再上當。

芳苑警分局今天表示，二林生活圈包括二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉，二林分駐所在二林鎮趙甲里圓和宮舉辦社區治安會議，局長張國雄帶領防治科股長林宜萱等相關單位主管出席、縣政府秘書蔡禮謙、縣議員張國棟和趙甲里里長曾免等意見領袖與會；張國雄和芳苑警分局長洪秋賢都是二林生活圈返鄉子弟，格外關心家鄉治安。

在地的新生國小樂隊以活潑方式宣導反詐、交安和廉潔內政誠信社會，炒熱現場氣氛後，張國雄表示，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」，他代表彰化縣獲頒「懲詐英雄」及「識詐楷模」獎項，這是全體員警努力和金融機構配合的成果。

張國雄指出，截至本月28日全縣警察成功攔阻詐欺641件，攔阻成功金額2億7563萬元，詐騙集團的詐騙手法推陳出新，但有幾套老梗，民眾要提高警覺所謂的輕鬆高獲利、莫名找上門的親友急難求助、自稱檢警辦案要求「偵查不公開」、忽然遇上真命天子和愛情，即能避免上當，警方將持續查緝詐欺集團並結合各單位合作宣導協助民眾「識詐、阻詐、防詐」。