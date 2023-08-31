快訊

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

兩岸解凍？疫後我官員悄悄登陸 陸方來台有隱形天花板

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

「想恢復帳號就匯款」桃園男被詐騙買遊戲幣 惡劣手法曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名男子近日在遊戲平台接獲訊息，稱其遊戲帳號涉及詐騙，正被管制中，若想恢復遊戲帳號，就得使用對方提供的銀行帳號購買遊戲幣。對此男子到郵局現金匯款，櫃員察覺有異報案，警方獲報及時阻詐。

警方到場了解，27歲曾姓男子表示，自己要匯款買遊戲幣，因為遊戲管理人稱他的遊戲平台「Steam」帳號涉及詐騙，在平台內被管理中，若想恢復遊戲，必須使用對方提供的帳號購買遊戲幣。

結果因為曾男的信用卡額度已用盡，因此到郵局以現金匯款解決遊戲帳戶問題，引發櫃員存疑報警。警方發現，曾男已經24小時沒有睡覺，明顯精神不濟，擔心曾男再中歹徒詐術，全力勸阻曾男匯款，最終男子認清被騙，打消匯款念頭，成功止住錢財損失。

對此警方整理出男子在Steam遊戲平台遭歹徒詐騙手法：一、歹徒假冒遊戲平台客服或員工，要求被害人提供帳戶資訊。二、歹徒建立偽造的遊戲平台網站，要求被害人輸入帳戶資訊或進行操作。三、歹徒要求被害人至其所提供的平台，並依其提供訊息交易。

蘆竹分局呼籲，在遊戲平台接獲陌生人訊息時，要小心謹慎，不管對方用任何理由，要求匯款至指定帳戶或購買遊戲幣，應詳加查證，千萬別上當，切勿未經求證即依其指示匯款，以免被詐騙，如有疑問可撥打165或110與警方聯繫。

桃園蘆竹曾姓男子到郵局匯款買遊戲幣，欲拿回自己的遊戲帳號，卻誤入詐騙圈套。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹曾姓男子到郵局匯款買遊戲幣，欲拿回自己的遊戲帳號，卻誤入詐騙圈套。記者周嘉茹／翻攝

詐騙 郵局 客服

延伸閱讀

北中南3捷運塗鴉案偵破、2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

桃園啤酒節翻版！ 世客博帳蓬不敵強風倒一片

行車糾紛後逃跑…3男互罵「幹嘛開槍」擾民 警到場乖乖交槍

影／桃園7旬婦違規過馬路走到曳引車頭下 車一起步她慘遭輾斃

相關新聞

日籍通告藝人大久保勇太士林租屋處竄濃煙 倒地板急救恢復心跳

日籍通告藝人大久保勇太，位在北市士林區租屋處，8月21日凌晨3許發生火警，其他室友報案求助，消防人員進屋發現大量濃煙，救...

女學生因財物糾紛遭扒上衣狠踹摑掌 新竹警逮11人偵辦

集體霸凌？臉書社團「黑色豪門企業」昨流傳一段影片，一名女學生疑與人發生財務糾紛，29日在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍，一群人不但對該名女學生嗆聲辱罵，還強脫對方上衣，並連續狠踹、摑掌、拉頭髮，全程遭施暴的友人用手機拍下；警方今指出，獲報後積極偵辦，昨將4名涉案動手少年、3名現場拍攝錄影者、在場圍觀助勢者及證人共計11人查緝到案。

自撞國道1汐止段分隔島 車頭全爛駕駛傷 碎片一地後車經過慘爆胎

25歲李姓男子昨晚9時許開車，行經國道1號北上12.3公里處時，不明原因撞擊槽化線分隔島頭，車輛車頭當場凹陷。警消趕抵發...

新莊生技公司原是黑幫據點 暴力詐欺樣樣來 新北警攻堅逮8人

馬姓男子自稱四海幫成員以生技公司當幌子，實為幫派據點。今年6月新北市新莊警方查辦一起傷害案件，發現馬男不但有幫派背景，還...

今年3季彰化阻詐2億7千萬 警籲：嘜擱被騙

騙免驚？彰化縣芳苑警分局二林分駐所舉辦社區治安會議，縣警局長張國雄到場「向鄉親報告」，今年到本（8）月28日為止，全縣員...

「想恢復帳號就匯款」桃園男被詐騙買遊戲幣 惡劣手法曝光

桃園市蘆竹區一名男子近日在遊戲平台接獲訊息，稱其遊戲帳號涉及詐騙，正被管制中，若想恢復遊戲帳號，就得使用對方提供的銀行帳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦