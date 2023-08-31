「想恢復帳號就匯款」桃園男被詐騙買遊戲幣 惡劣手法曝光
桃園市蘆竹區一名男子近日在遊戲平台接獲訊息，稱其遊戲帳號涉及詐騙，正被管制中，若想恢復遊戲帳號，就得使用對方提供的銀行帳號購買遊戲幣。對此男子到郵局現金匯款，櫃員察覺有異報案，警方獲報及時阻詐。
警方到場了解，27歲曾姓男子表示，自己要匯款買遊戲幣，因為遊戲管理人稱他的遊戲平台「Steam」帳號涉及詐騙，在平台內被管理中，若想恢復遊戲，必須使用對方提供的帳號購買遊戲幣。
結果因為曾男的信用卡額度已用盡，因此到郵局以現金匯款解決遊戲帳戶問題，引發櫃員存疑報警。警方發現，曾男已經24小時沒有睡覺，明顯精神不濟，擔心曾男再中歹徒詐術，全力勸阻曾男匯款，最終男子認清被騙，打消匯款念頭，成功止住錢財損失。
對此警方整理出男子在Steam遊戲平台遭歹徒詐騙手法：一、歹徒假冒遊戲平台客服或員工，要求被害人提供帳戶資訊。二、歹徒建立偽造的遊戲平台網站，要求被害人輸入帳戶資訊或進行操作。三、歹徒要求被害人至其所提供的平台，並依其提供訊息交易。
蘆竹分局呼籲，在遊戲平台接獲陌生人訊息時，要小心謹慎，不管對方用任何理由，要求匯款至指定帳戶或購買遊戲幣，應詳加查證，千萬別上當，切勿未經求證即依其指示匯款，以免被詐騙，如有疑問可撥打165或110與警方聯繫。
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