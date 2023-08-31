高雄男疑偷吃耍曖昧遭大哥「教訓」 10多人看他被慘扁

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聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄旗津海水浴場今天凌晨2時許，34歲吳姓男子找來22歲洪姓男子談判，一旁12人圍觀叫囂，據悉，洪男本有女友，卻與他人互動曖昧，引發吳男不滿，過程中，吳男等3人推擠、毆打洪男，導致他臉頰紅腫，經警強勢壓制後，14人全被逮入警局，其中吳男等4人依妨害秩序罪嫌偵辦。

「洪男疑似偷吃，欺騙女子感情！」鼓山分局指出，初步了解，雙方相約釐清確認感情狀況，過程中，吳男等人徒手毆打、推擠洪男，導致臉頰紅腫，送醫診治後無大礙。

在談判感情的過程中，除吳男子表達不滿，徒手痛毆洪男致臉部紅腫，一旁21歲蘇姓男子、30歲張姓子、25歲祝姓男子等3人包圍、推擠洪男，其餘眾人則在旁觀看，也不敢上前制止，全都因此進了警局審問。

高雄警方深夜凌晨在旗津海水域場逮捕14人到案說明。記者古和純／翻攝
高雄警方深夜凌晨在旗津海水域場逮捕14人到案說明。記者古和純／翻攝
高雄警方深夜凌晨在旗津海水域場逮捕14人到案說明。記者古和純／翻攝
高雄警方深夜凌晨在旗津海水域場逮捕14人到案說明。記者古和純／翻攝

海水浴場 女友

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