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詐騙猖獗好兄弟也騙？警自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

農曆七月各行各業拜好兄弟。台南市永康警分局今年積極準備大量祭品，場面特別盛大、不輸廟宇中元普度法會，尤其在主要祭品上，貼上印上各式員警搭配祭品自製的有趣防止詐騙宣導標語，引來洽公路過民眾側目。

因為今年農曆七月剛好是「60年一次的黑兔年」，永康分局表示，今年中元節特別「上下齊心隆重舉辦，準備相關祭拜祈福祭品，善用巧思來達到人神齊力」，共維社會安全。

數以千計祭品隨處可見「別具巧思的小巧防詐圖卡」，都是員警搭配主要祭品自行發想製作：例如蘋果盤就配上「祈福蘋安需小心、不明來電需警惕」、今年中原普度必備的泡麵，就印上「鬼迷心竅易上身、謹慎麵對防被害」。

警方說。標語與供品性質聯結，放於貢桌上一起普度，祈求保佑民眾勿被各種詐騙所害，讓前來洽公民眾覺得十分新奇且加深防詐、識詐印象，參與其中的員警還逗趣的說到「宣導反詐已達到『反詐鋪天蓋地、牛鬼蛇神共憤』地步。

分局長甘炎民率一級主管及內外勤幹部、永康警友辦事處主任林國珍焚香祈福，祈求國泰民安、轄境永保安康。

警方表示，永康區是大台南人口最多地區，各項行業與建設都相繼蓬勃發展，執掌治安與交通永康分局直接面臨衝擊與壓力。這次普度響應市政府提倡「中元紙錢集中燒，大家作伙顧環保」政策，減少碳排量，減少焚燒紙錢費用。

分局長甘炎民表示，慶讚中元是極富文化的宗教禮俗，也是緬懷祖先追思親人的重要節日，今年農曆七月「適逢60年一次的黑兔年，可能需要考量較以往層面更廣，而警察負責維護治安、保護民眾安全、確保交通出入平安，攸關民眾安全我們都會特別重視」。

詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐，各單位都用心祭拜。記者周宗禎／翻攝
台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐，各單位都用心祭拜。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝
詐騙猖獗好兄弟也騙？台南永康警方自製「防詐祭品」拜好兄弟宣導防詐。記者周宗禎／翻攝

普度 農曆七月 詐騙

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