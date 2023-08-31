媽媽缺錢 拿兒子證件辦預付卡1張賣300元 害少年成嫌犯

游姓女子缺錢花用，擅自拿未成年兒子的證件，申辦多張預付卡，再以每張約300元執酬交給他人使用，成為犯罪集團作案的工具，讓兒子一度成為嫌犯。基隆地方法院審理後，分依偽造文書罪判游女應執行有期徒刑6月、幫助恐嚇得利罪判刑8月。全案可上訴。

判決指出，游女未經同住的兒子同意，從兒子皮包內拿走身分證、健保卡，前年3月27日往台灣大哥大公司門市申辦5張行動電話門號預付卡，同年4月10日再到遠傳電信公司門市申辦2張預付卡門號。

游女後來把用兒子申辦的預付卡交給李姓乾弟，再轉交身分不詳的詐騙集團成員，供向數位娛樂平台業者申請會員帳號使用，游女事後每張預付卡取得約300元報酬。

犯罪集團向16名被害人施以詐術或恐嚇，要求依指示匯款或購買遊戲點數卡，再儲值到游女以兒子名義申辦的行動電話門號註冊的會員帳號，取得免費遊戲點數。檢警接獲被害人報案後，查出少年涉案，再追查出游女冒用兒子申請門號情事，起訴游女，少年不起訴。

法院審理時，游女承認跟兒子說要用他的名義申辦門號，但兒子不同意，仍自行拿兒子證件去申辦。她辯稱，預付卡一開始是自己要使用，但她沒用過預付卡，不知道儲值後可以繼續使用。她把預付卡拿給李男使用，是基於朋友立場借他，並不是要他拿給詐騙集團使用。

李男證稱，因為游女缺錢花用，他有朋友在「收」預付卡門號，方便玩遊戲使用，才幫游女辦預付卡轉給朋友，事後報酬全部拿給游女。李男說，也有跟游女說，這樣做可能會幫助詐欺，勸她盡量不要，但游女可能真得缺錢，所以陪她到電信公司門市，先用游女名義申辦，後來她又拿她兒子的證件申辦預付卡。