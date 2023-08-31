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驚！國10匝口轎車滾出長髮女　警查夫妻吵架她憤而跳車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

真險！高雄左營區翠華路交流道匝口昨日上午一名白色轎車副駕駛座突滾下一名長髮短褲女子，所幸後車急踩煞車未輾過女子，過程被後車行車記錄器錄下，只見女子打開行進中轎車車門後滾落地上一圈，警方指是夫妻吵架，女子跳車後雙腳挫傷無大礙，已對當事人開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片地點位於左營區翠華路國10匝道口，前方一輛白色轎車副駕駛座上的車門突然打開，一名長髮短褲的女子從車門掉下，在地上滾落一圈，所幸後方車及時踩煞車，未輾過女子。

警方指出，左營警分局左營派出所昨天上午9時45分許接獲民眾報案，指翠華交流道口有女子從轎車副駕駛座跳車跌落，隨即前往現場了解。

警方到場後，未發現當事人的轎車，經主動聯繫郭姓車主後，車主告知當時轎車是父親所開，經警方了解，當時郭姓男子（43歲）駕車搭載汪姓妻子（32歲），孰料2人因感情不睦在車上爭吵。

當時汪女一時情緒激動，突然開啟車門跳車後跌落地面。郭男見狀停車，所幸當時後方來車車速不快未釀禍，郭男隨後將雙腳擦挫傷的妻子扶上車，送醫救治。

警方後趕至醫院了解，確認汪女跳車原因係夫妻口角，汪情緒一時失控所致，並無遭強暴脅迫情事。警方事後依家庭暴力防治法逕行通報。

對於汪女在國道匝口跳車行為，警方依違反道路交通管理處罰條例第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，可處500罰鍰」的規定依法舉發。

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高雄左營區翠華路交流道匝口昨日上午一名白色轎車副駕駛座突滾落一名長髮短褲女子，幸後車急煞未輾過女子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄左營區翠華路交流道匝口昨日上午一名白色轎車副駕駛座突滾落一名長髮短褲女子，幸後車急煞未輾過女子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄左營區翠華路交流道匝口昨日上午一名白色轎車副駕駛座突滾落一名長髮短褲女子，幸後車急煞未輾過女子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄左營區翠華路交流道匝口昨日上午一名白色轎車副駕駛座突滾落一名長髮短褲女子，幸後車急煞未輾過女子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄左營區翠華路交流道匝口昨日上午一名白色轎車副駕駛座突滾落一名長髮短褲女子，幸後車急煞未輾過女子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄左營區翠華路交流道匝口昨日上午一名白色轎車副駕駛座突滾落一名長髮短褲女子，幸後車急煞未輾過女子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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