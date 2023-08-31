注意！新北板橋土城等3校增科技執法 違規車最重罰6千

新北市土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小等3處校園周邊道路9月1日啟動科技執法，以提升學童和行人通行安全。交通局表示，當系統偵測到違規車輛，會擷取違規照片及影片，提報警察局再次審核及舉發開罰，依新道路交通管理處罰條例，可處新台幣1200元以上、6千元以下罰鍰。

交通局交通安全科長林碧芬表示，新北市通學巷科技管理計畫自2019年至今已在8所學校周邊設置科技管理設備，保障學童通學安全，去年在汐止區汐止國小及新店區大豐國小周邊路口增設「車不讓人」科技執法設備，經統計減少45%違規車輛，有效嚇阻駕駛人違規行為。

交通局今年再選定土城區安和國小周邊通學路徑，在立德路與延和路口增設「車不讓人」科技執法，並設置CMS及警告牌面提醒駕駛人行經路口減速慢行、停讓行人先行。另淡水區坪頂國小的坪頂路、板橋區海山國小的漢生東路等禁行15噸以上大貨車路段，也增科技執法設備，偵測取締違規車輛。