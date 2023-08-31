快訊

日新法防範高中生被騙拍AV 業界與女權人士都不領情？

海葵恐侵台！氣象局：明天轉中颱不排除發布海警 北部影響最劇

才因富尪槓上曾格爾…「公關女王」岳啟儒深夜千字文控訴 遭米其林名廚「最髒的英文」辱罵

注意！新北板橋土城等3校增科技執法 違規車最重罰6千

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小等3處校園周邊道路9月1日啟動科技執法，以提升學童和行人通行安全。交通局表示，當系統偵測到違規車輛，會擷取違規照片及影片，提報警察局再次審核及舉發開罰，依新道路交通管理處罰條例，可處新台幣1200元以上、6千元以下罰鍰。

交通局交通安全科長林碧芬表示，新北市通學巷科技管理計畫自2019年至今已在8所學校周邊設置科技管理設備，保障學童通學安全，去年在汐止區汐止國小及新店區大豐國小周邊路口增設「車不讓人」科技執法設備，經統計減少45%違規車輛，有效嚇阻駕駛人違規行為。

交通局今年再選定土城區安和國小周邊通學路徑，在立德路與延和路口增設「車不讓人」科技執法，並設置CMS及警告牌面提醒駕駛人行經路口減速慢行、停讓行人先行。另淡水區坪頂國小的坪頂路、板橋區海山國小的漢生東路等禁行15噸以上大貨車路段，也增科技執法設備，偵測取締違規車輛。

林碧芬說，3處科技執法明天正式上路，當系統偵測到違規車輛，就會擷取違規照片及影片，提報警察局審核及舉發開罰，並依新修訂的道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，「駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上、6千元以下罰鍰。

新北市土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小等3處校園周邊道路9月1日啟動科技執法。圖／新北市交通局提供
新北市土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小等3處校園周邊道路9月1日啟動科技執法。圖／新北市交通局提供
板橋區海山國小的漢生東路等禁行15噸以上大貨車路段，也增科技執法設備，偵測取締違規車輛。圖／新北市交通局提供
板橋區海山國小的漢生東路等禁行15噸以上大貨車路段，也增科技執法設備，偵測取締違規車輛。圖／新北市交通局提供

科技執法

延伸閱讀

身障男護理之家墜樓亡 家屬：每月花4萬5做什麼去了？

中元普度拜超大包乖乖！寫「預算乖乖到位，新北建設起飛」

獨／郭台銘辦事處設板橋？慈惠宮旁店面簽1年 主委曝接洽人

開學嘍！新北仙氣女警溫情安撫 學童放下心愛黑柴開心上學

相關新聞

日籍通告藝人大久保勇太士林租屋處竄濃煙 倒地板急救恢復心跳

日籍通告藝人大久保勇太，位在北市士林區租屋處，8月21日凌晨3許發生火警，其他室友報案求助，消防人員進屋發現大量濃煙，救...

女學生因財物糾紛遭扒上衣狠踹摑掌 新竹警逮11人偵辦

集體霸凌？臉書社團「黑色豪門企業」昨流傳一段影片，一名女學生疑與人發生財務糾紛，29日在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍...

注意！新北板橋土城等3校增科技執法 違規車最重罰6千

新北市土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小等3處校園周邊道路9月1日啟動科技執法，以提升學童和行人通行安全。交...

北中南3捷運塗鴉案偵破 2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

台北、台中、高雄捷運日前兩周內相繼遭闖入塗鴉，台中檢警在連續多日追緝後，負責偵辦的烏日警分局上午正式宣布偵破，並掌握犯案...

禍不單行！高雄旗津海水倒灌連淹3天 清早民宅又火警

颱風又強碰年度大潮，高雄市旗津區因海水倒灌，已第三天淹水，水深達腳踝，淹水範圍更大，造成不少機車拋錨，公車改道，搭渡輪上...

影／高雄旗津逢大潮淹大水 渡輪站前鐵馬租車行電動車電池起火煙霧瀰漫

蘇拉颱風雖遠離台灣，不過適逢年度大潮，高雄旗津區海水倒灌，積淹水嚴重，而正在此時，旗津港口渡輪站前某鐵馬租車行疑似內部起火悶燒，以致白煙密布，各區消防支援人力趕往救災，但受淹水因素阻礙，而現場因水深及膝，救援出現困難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦