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北中南3捷運塗鴉案偵破、2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台北、台中、高雄捷運日前兩周內相繼遭闖入塗鴉，台中檢警在連續多日追緝後，負責偵辦的烏日警分局上午正式宣布偵破，並掌握犯案的兩人分別是德國人和捷克人，並已在25日出境搭機赴東京。至於偵破的關鍵是掌握兩人在銀行換外幣的身影和留下的身分資料。

對於台鐵一案是否同一集團所犯，以及高雄捷運是否也僅這兩人參與，台中警方說還有待他單位進一步確認，但台中捷運案僅這兩人犯案。

警方說，兩名歹徒22日搭機由桃園機場入境後，應該即著手準備，接著24日凌晨即在北捷塗鴉，隨即再南下，24日晚上犯下中捷尾軌案，在兩截車廂上噴上「STEB」、「HASH」等字樣，馬上再赴高雄大寮、岡山兩地為捷運塗鴉，完成後25日凌晨即北上，下午即搭機轉赴東京。

從犯案時間研判，兩塗鴉客除了剛入境的準備時間有休息外，從24日起至25日即連續犯案不曾休息，中間以搭乘大眾捷運為主，但儘量避開監視器，還3度以男扮女裝等方式變裝。但警方仍從他們穿的鞋子、所帶的行李袋等找出他們的破綻，得以進一步迅速偵破。

據了解，這兩名德國人和捷克人都是國際塗鴉客，以他們的文化而言，塗鴉行動須不借助外力，自主完成。但這兩人能在兩天內3地犯案，並順利離境，看在資深刑事人員眼裡卻也有些憂心，因為若一旦犯的不是塗鴉而是一般刑案，對社會的影響將難以估計。

不過，所幸台灣警方仍然透過綿密的偵查作為，迅即找出犯案人員，一位辦案人員就說：「要不是這麼快就離境，一定能將他們逮捕」。

據了解，警方已將犯案兩人依法報請檢察官傳喚，若不到案即發布通緝，未來一旦入境即會加以拘補依法偵辦。

兩名塗鴉客24日犯下中捷尾軌案，在車廂上噴上「HASH」字樣。圖／民眾提供
兩名塗鴉客24日犯下中捷尾軌案，在車廂上噴上「HASH」字樣。圖／民眾提供

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