禍不單行！高雄旗津海水倒灌連淹3天 清早民宅又火警
颱風又強碰年度大潮，高雄市旗津區因海水倒灌，已第三天淹水，水深達腳踝，淹水範圍更大，造成不少機車拋錨，公車改道，搭渡輪上班的民眾也塞成一團，不料渡輪站附近天后宮旁的民宅，8點左右更竄出火煙，小鎮一整個不安寧。
旗津每逢滿潮之日，無風無雨，海水倒灌是常態，但今年繼上月天文大潮之後，近日逢中元節，已連續三天海水倒灌，今早淹得特別嚴重，居民指「前所未見」。
旗津海水倒灌的區域，包含渡輪站附近的通山路及廟前路等地，包括廟街、菜市場淹水及腳踝，清早採買的婆婆媽媽必須涉水，十分不便。一名晨運的王姓居民表示，一早渡輪站附近都泡在水裡，很多機車拋錨，公車改道而行，有些人趕搭渡輪上班，塞成一團，誇張的是，這次連海科大所在的中洲三路，也全淹了。
不料，上午8點左右，天后宮附近的天元自助餐旁民宅疑電線走火傳出火警，濃煙四竄，燒焦味道刺鼻，消防隊獲報出動8車馳援，所幸至8點半控制火勢，無人受困。
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