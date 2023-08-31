禍不單行！高雄旗津海水倒灌連淹3天 清早民宅又火警

颱風又強碰年度大潮，高雄市旗津區因海水倒灌，已第三天淹水，水深達腳踝，淹水範圍更大，造成不少機車拋錨，公車改道，搭渡輪上班的民眾也塞成一團，不料渡輪站附近天后宮旁的民宅，8點左右更竄出火煙，小鎮一整個不安寧。

旗津每逢滿潮之日，無風無雨，海水倒灌是常態，但今年繼上月天文大潮之後，近日逢中元節，已連續三天海水倒灌，今早淹得特別嚴重，居民指「前所未見」。

旗津海水倒灌的區域，包含渡輪站附近的通山路及廟前路等地，包括廟街、菜市場淹水及腳踝，清早採買的婆婆媽媽必須涉水，十分不便。一名晨運的王姓居民表示，一早渡輪站附近都泡在水裡，很多機車拋錨，公車改道而行，有些人趕搭渡輪上班，塞成一團，誇張的是，這次連海科大所在的中洲三路，也全淹了。