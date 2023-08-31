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影／高雄旗津逢大潮淹大水 渡輪站前鐵馬租車行電動車電池起火煙霧瀰漫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

蘇拉颱風雖遠離台灣，不過適逢年度大潮，高雄旗津區海水倒灌，積淹水嚴重，而正在此時，旗津港口渡輪站前某鐵馬租車行疑似內部起火悶燒，以致白煙密布，各區消防支援人力趕往救災，但受淹水因素阻礙，而現場因水深及膝，救援出現困難。

今天上午8時許，高雄旗津渡輪站前的某鐵馬租車行，因不明原因從一樓窗邊冒出濃煙，消防員克難進屋查看後發現，疑似起火點是電動自行車電池燃燒，就怕現場積淹水引起觸電危險，趕緊滅火撲滅，由於當時車行內並無人員，所幸沒有造成任何傷亡。

高雄旗津區海水倒灌積淹水，而港口度輪站前竟發生大火。圖／取自南部新聞聯盟
高雄旗津區海水倒灌積淹水，而港口度輪站前竟發生大火。圖／取自南部新聞聯盟
高雄旗津區海水倒灌積淹水，而港口度輪站前竟發生大火。圖／取自南部新聞聯盟
高雄旗津區海水倒灌積淹水，而港口度輪站前竟發生大火。圖／取自南部新聞聯盟

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