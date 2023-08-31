日籍通告藝人大久保勇太士林租屋處竄濃煙 倒地板急救恢復心跳

日籍通告藝人大久保勇太，位在北市士林區租屋處，8月21日凌晨3許發生火警，其他室友報案求助，消防人員進屋發現大量濃煙，救出房內昏迷的大久保勇太，送醫急救後恢復心跳，全案疑似因廚房冷氣起火竄濃煙，詳細事發原因尚待調查。

警消指出，士林區通河東街一段住宅5樓今3時許獲報火警，隨即派遣人車馳援，抵達現場發現燒損冷氣室內機，現場有濃煙，屋內救出1名男子，疏散2女，男子當場失去生命徵象，隨即送往新光醫院急救。