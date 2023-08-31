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日籍通告藝人大久保勇太士林租屋處竄濃煙 倒地板急救恢復心跳

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

日籍通告藝人大久保勇太，位在北市士林區租屋處，8月21日凌晨3許發生火警，其他室友報案求助，消防人員進屋發現大量濃煙，救出房內昏迷的大久保勇太，送醫急救後恢復心跳，全案疑似因廚房冷氣起火竄濃煙，詳細事發原因尚待調查。

警消指出，士林區通河東街一段住宅5樓今3時許獲報火警，隨即派遣人車馳援，抵達現場發現燒損冷氣室內機，現場有濃煙，屋內救出1名男子，疏散2女，男子當場失去生命徵象，隨即送往新光醫院急救。

據悉，大久保勇太當時倒臥房間，昏迷但身上沒有火勢灼傷跡象，送醫急救後，恢復生命徵象，全案火勢原因疑似觀察廚房冷氣室內機和有明顯燒焦痕跡，詳細起火原因尚待火調科調查。

士林區通河東街一段住宅5樓今3時許獲報火警。記者蕭雅娟／翻攝
士林區通河東街一段住宅5樓今3時許獲報火警。記者蕭雅娟／翻攝
警消救出日籍通告藝人大久保勇太。圖／取自臉書
警消救出日籍通告藝人大久保勇太。圖／取自臉書
日籍通告藝人大久保勇太今凌晨送醫急救。圖／取自臉書
日籍通告藝人大久保勇太今凌晨送醫急救。圖／取自臉書
警消救出日籍通告藝人大久保勇太。記者蕭雅娟／翻攝
警消救出日籍通告藝人大久保勇太。記者蕭雅娟／翻攝

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