傍晚才入山…2澳洲遊客受困烏來山區 消防員定位座標救援成功

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

2名澳洲遊客30日傍晚才入山，因天黑受困烏來山區，新北市消防局獲報先定位二人所在位置座標，消防搜救人員僅花一個多小時就找到人救援成功，將二人順利平安帶下山。

新北市消防局30日晚上7時許接獲民眾報案，指稱其2名分別年約20多歲及30多歲，從澳洲來台遊玩外籍友人，在傍晚5時許，依谷歌地圖指引，從烏來區紅河谷加九寮進入山區，準備入山玩水，卻因天色昏暗且無下載離線地圖而迷路，加上看不懂中文，受困在山區。

新北市消防局第四救災救護大隊獲報後，出動文山中隊、烏來及安和分隊共計13名警義消前往搜救，帶隊官為烏來消防分隊小隊長李志強，他利用迷路的兩名澳洲籍男子所提供座標，從烏來區汙水處理廠下切再一路溯溪找尋，今晚9時5分尋獲兩位迷路外籍男旅客，並安全將二人平安帶下山。

第四救災救護大隊長陳志瑋表示，「事前規劃登山路線」相當重要，畢竟登山與其他戶外活動不同，沿途可能會遭遇許多不可控的突發狀況，因此更應該事前針對行程做好詳細規劃，並以安全為首要考量。陳志瑋也呼籲，山區夜間視線不佳，更容易發生危險，千萬不要在夜間爬山。

2名澳洲遊客傍晚才入山，天黑受困烏來山區，新北市消防局獲報先定位座標，消防搜救人員僅花一個多小時就找到人救援成功，將二人順利平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
2名澳洲遊客傍晚才入山，天黑受困烏來山區，新北市消防局獲報先定位座標，消防搜救人員僅花一個多小時就找到人救援成功，將二人順利平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
2名澳洲遊客傍晚才入山，天黑受困烏來山區，新北市消防局獲報先定位座標，消防搜救人員僅花一個多小時就找到人救援成功，將二人順利平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
2名澳洲遊客傍晚才入山，天黑受困烏來山區，新北市消防局獲報先定位座標，消防搜救人員僅花一個多小時就找到人救援成功，將二人順利平安帶下山。記者王長鼎／翻攝

烏來 澳洲

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