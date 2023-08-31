傍晚才入山…2澳洲遊客受困烏來山區 消防員定位座標救援成功

2名澳洲遊客30日傍晚才入山，因天黑受困烏來山區，新北市消防局獲報先定位二人所在位置座標，消防搜救人員僅花一個多小時就找到人救援成功，將二人順利平安帶下山。

新北市消防局30日晚上7時許接獲民眾報案，指稱其2名分別年約20多歲及30多歲，從澳洲來台遊玩外籍友人，在傍晚5時許，依谷歌地圖指引，從烏來區紅河谷加九寮進入山區，準備入山玩水，卻因天色昏暗且無下載離線地圖而迷路，加上看不懂中文，受困在山區。

新北市消防局第四救災救護大隊獲報後，出動文山中隊、烏來及安和分隊共計13名警義消前往搜救，帶隊官為烏來消防分隊小隊長李志強，他利用迷路的兩名澳洲籍男子所提供座標，從烏來區汙水處理廠下切再一路溯溪找尋，今晚9時5分尋獲兩位迷路外籍男旅客，並安全將二人平安帶下山。