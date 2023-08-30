油夠衰！高雄2男慘摔「鬼之下坡彎道」 疑貨車漏油釀禍
高雄大社區一處被網友戲稱為「鬼之下坡彎道」的路段，光今年至今就發生百餘起車禍，前天下午疑小貨車行經該路段，不慎漏出油漬，害得2分鐘後路過的機車雙載男子慘摔；據悉，警已依鎖定該貨車駕駛到案說明，除將依道交條例第30條及公共危險罪開罰送辦。
高雄186甲線往義守大學有1處彎道，因為過彎幅度甚大，經常發生摔車事故，前天該路段疑似某貨車經過後，隨即地面出現長長一道油亮亮汙漬，在該車路過2分鐘後，兩男子騎車雙載轉彎滑過彎道，正好車輪壓在油漬上方，因而慘摔「犁田」。
仁武分局表示，影片中慘摔2男的傷勢看似輕微，自行離去後並未到所報案，但警方網路偵蒐早已注意到該輛滲油貨車，並鎖定該車號通知駕駛到案說明，並將依道交條例第30條開罰，並以公共危險罪函送橋頭地檢署偵辦。
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