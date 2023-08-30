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嘉縣男駕車自撞路燈 妻亡無明顯外傷、死因待解剖釐清

中央社／ 嘉義市30日電

嘉義縣168縣道水上段日前發生小貨車自撞路燈意外，車上葉婦送醫不治，其丈夫駕駛江男輕傷，發生事故時車速並不快且葉婦無明顯外傷，檢警今天解剖需等報告出爐釐清死因。

嘉義縣消防局23日下午4時39分獲報，指168縣道30公里處（水上鄉通合大橋附近）發生車禍事故，水上分隊、三和分隊前往救援，到場為小貨車車禍，女性傷者已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1名男性駕駛胸痛、意識清楚，均送台中榮總嘉義分院急救及治療。

台中榮總嘉義分院表示，女性傷者到院時，雙側鼻孔出血、腿部擦傷，送至急診室急救，經搶救後恢復呼吸心跳，送入加護病房持續治療，不料24日下午2時左右宣告不治。

檢警指出，64歲駕駛江男當時駕駛小貨車載著61歲的妻子葉婦，準備從住處鹿草鄉前往水上鄉的果園從事農作，中途發生自撞路燈意外造成1死1傷。江男的酒測值為零。

檢警於25日會同法醫相驗，並檢視發生時的路口監視器畫面，由於事故路段十分筆直，加上當時小貨車的車速，且死者葉婦沒有明顯外傷，因此於今天進行解剖釐清死因。

檢警表示，駕駛江男是否因邊吃便當邊開車，而未注意車前狀況撞上路燈，或是葉婦吃便當時發生事故而噎住，因小貨車的行車紀錄器壞掉無法進一步佐證。江男則自稱是疲勞注意力不集中而撞上路燈。

嘉義地檢署指出，解剖後葉婦沒有內出血，也無致命傷勢，已採集檢體進行毒藥物反應檢測，死因需等解剖鑑定報告才能進一步判斷。

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