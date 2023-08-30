高雄男騎士遭狠撞無生命跡象 對方肇逃竟是這原因

高雄橋頭區昨晚接近11時許發生酒駕肇逃死亡車禍，該肇事男子當時途經甲樹路段時，因不明原因嚴重衝撞48歲男騎士，男騎士當場被狠狠撞飛，倒地後當場失去生命跡象，而機車龍頭折斷毀損，翻覆滑行至數十米遠處，而肇事男子當下嚇得拔腿逃逸至300米外超商，後經警方沿路尋找，才發現渾身酒氣的肇事者。

「轎車駕駛，當場肇逃！」有目擊者指出，事後岡山分局橋頭分駐所員警在附近找尋可疑肇事車輛，在距離事故地點約300米外超商，發現該可疑男子，身上衣服還看得出碎玻璃殘留，經詢問後，該男才承認不久前才發生車禍事故。

據悉，當晚不幸被撞飛的男騎士當場失去生命跡象，送醫搶救無效，而肇事男駕駛被警方發現時，全身仍散發濃濃酒味，警方依法向他施行酒測結果超標，警方依肇事致人死亡逃逸罪將他移送橋頭地檢署偵辦。

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