南警最新一波人事異動 9名警官統一9月1日報到

台南市政府警察局今天下午最新一波 人事異動名單，共調動現有9名督察及副分局長職缺，其中第五分局副分局長顏水波由二線四星晉升為3線1星，2線3星的第三分局防治組組長李國榮，升任2線4星交通警察大隊副大隊長，均統一於9月1日到任新職。

市警局表示，上述人事異動，經依適任人員品德操守、工作表現 、 職務歷練及陞遷積分等通盤檢討 ，報奉台南市政府及警政署核定，異動名單如下：

1、 後勤科秘書劉錦堂調督察室督察。

2、 第五分局副分局長顏水波調升後勤科秘書。

3、 第五分局副分局長張志能調第一分局副分局長。

4、 第四分局副分局長吳秉蒼調第五分局副分局長。

5、 婦幼警察隊隊長陳柏宇調第五分局副分局長。

6 、佳里分局副分局長洪百亮調第四分局副分局長。

7、 玉井分局副分局長侯明任調佳里分局副分局長。

8、交通警察大隊副大隊長宋文達調玉井分局副分局長。