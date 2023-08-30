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北中南捷運遭惡意塗鴉 2名歐洲籍怪客搭機出境
台北、台中、高雄捷運和台鐵，2周內相繼遭闖入惡意塗鴉，檢警分析犯案件細節，塗鴉案件疑為相同集團所為，2人一組作案，初步掌握其中2名歐洲國籍男子涉案，作案前後換乘交通工具逃逸，且已搭機出境。
捷運、台鐵塗鴉怪客案件，起於8月13日至25日，犯嫌首先在8月13日潛入台鐵樹林調車場，在EMU3000列車車廂噴漆塗鴉，24日、25日在北、中、南作案。
北捷北投機廠24日清晨2時許，遭塗鴉客犯嫌闖入駐車區，在其中一部電聯車車廂上塗鴉，當日完成清潔復原工作，並通報提告毀損罪嫌。同日，24日中捷尾軌區備用車遭2人入侵，噴上「STEB」、「HASH」等字樣。8月25日凌晨，高雄大寮、岡山北機廠，則遭共3人入侵惡意塗鴉，帶著鴨舌帽走入軌道，躲避清潔人員後犯案，疑噴「FROIT」英文字樣塗鴉，作案時間10多分鐘。
檢警掌握，惡意塗鴉案，疑為同一集團所為，熟悉目標地區路線，作案刻意躲避監視器攝錄，從徒步、搭車、騎單車，甚至搭高鐵，變換交通工具移動北、中、南，顯見早已預謀在全台多處作案，其中2人為歐洲國籍，已搭機出境。
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