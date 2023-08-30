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緯創資通湖口廠紙箱引發火警 保全不明原因一度命危

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

位於新竹縣的緯創資通湖口二廠今天下午4點52分發生火警意外，消防局獲報後，立即派遣工業、湖口及山崎車組前往搶救，現場為廠區內室外棧板及紙箱起火燃燒，火勢迅速撲滅。不過就在消防員救火同時，工廠保全卻突然昏迷，並一度失去生命跡象，所幸經搶救後已恢復生命跡象。

新竹縣消防局指出，今天下午4點52分接獲通報湖口鄉光復北路有火警意外，消防局派遣工業、湖口及山崎車組前往搶救，現場為燃燒紙箱等廢棄物，燃燒面積約25平方公尺，消防人員出動2水線，迅速於下午5點11分撲滅撲滅火勢。

未料消防員搶救途中，一名工廠保全不明原因突然倒地昏迷、一度失去生命跡象，廠區護理師見狀立即進行心肺復甦術，消防人員見狀也立即接手將他送醫，所幸在送醫過程中，該名保全已恢復意識、生命跡象穩定。

警消人員表示，工廠保全人員身上無燒燙傷，研判一度昏迷猝死原因與整起火警無關，至於廠區起火原因，是否因中元普度不慎引燃，火調人員已正在調查中。

未料消防員搶救途中，一名工廠保全不明原因突然倒地昏迷、一度失去生命跡象。圖／新竹縣消防局提供
未料消防員搶救途中，一名工廠保全不明原因突然倒地昏迷、一度失去生命跡象。圖／新竹縣消防局提供
位於新竹縣的緯創資通湖口二廠今天下午4點52分發生火警意外，消防局獲報後，立即派遣工業、湖口及山崎車組前往搶救。圖／新竹縣消防局提供
位於新竹縣的緯創資通湖口二廠今天下午4點52分發生火警意外，消防局獲報後，立即派遣工業、湖口及山崎車組前往搶救。圖／新竹縣消防局提供

保全 新竹 消防員 廢棄物

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