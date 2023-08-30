疑因一件不到500元吊帶褲起糾紛 女學生遭扒上衣狠踹摑掌

集體霸凌？臉書社團「黑色豪門企業」流傳一段影片，一名女學生疑與人發生債務糾紛，29日在新竹南寮漁港遭一群男女包圍，對方不但對該名女學生嗆聲辱罵，還輪流出腳狠踹，甚至將該名女學生上衣脫掉，多次對其摑掌，全程被一旁友人用手機錄下；對此，警方指出已接獲訊息，目前偵辦、釐清案件細節中。

臉書社團「黑色豪門企業」上傳一段影片，指有一群女生毆打另一名女生，施暴者還強脫對方衣服，事後錄影截圖發限時動態。

影片中，只見一旁男女一邊嘻笑一邊罵髒話，有兩名女生則不斷對該名女學生摑掌、狠踹，甚至強拉扯頭髮，一旁則有人高喊「不要打頭」，遭施暴的女學生則低頭不語，神情痛苦，場面混亂。