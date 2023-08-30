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問完加油站員工「要不要一起普度」 鶯歌男穿越馬路遭兩車輾斃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區林姓男子問完加油站員工「要不要一起普度」，旋即穿越馬路準備回到對街家中普度，不料卻遭砂石車與另輛休旅車輾過，當場沒有生命徵象，砂石車沒有停下察看肇逃離開。新北市消防局獲報趕抵，檢視林男頭部破裂當場死亡，警方帶回休旅車駕駛，並循線通知砂石車司機到案說明，警詢後依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送兩司機法辦。

據了解，林姓男子（65歲）今天下午2時許，從新北市鶯歌區尖山路住處穿越馬路到對街尖山路152號加油站，詢問加油站人員「要不要一起普度」。林男問完穿越馬路準備返回住處，卻遭林姓司機（58歲）所駕駛的砂石車撞倒輾過，林姓司機沒有察覺撞人，肇逃離開。

林男倒地遭輾頭破血流，旋即再被另輛休旅車輾過，新北市消防局獲報派員趕抵，檢視林男腦漿溢出明顯死亡無須送醫。事後警方帶回休旅車駕駛梁男（33歲），並循線通知砂石車林姓司機到案說明，偵詢時林姓司機辯稱「不知道撞到人」警詢後依肇事逃逸移送林男，另依過失致死罪嫌將林、梁送辦。

林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子穿越馬路遭砂石車及休旅車輾過，當場頭破血流慘死，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

砂石 休旅車 加油站 肇逃 普度

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