67歲男騎車到親戚家普度遭路樹砸死 騎士子女怒告北市公燈處

台北市中山區中山北路一段一處路樹今中午突攔腰折斷，砸中機車騎士林姓男子，林男頭部重創，送醫不治，據悉家屬獲悉後表示林男在前往親戚家拜拜時遭遇橫禍，無法接受林男就這樣離世，目前已對路樹負責人提告過失致死罪。

警方調查，67歲林男今早11時40分騎乘機車，沿中山北路一段南往北方向外側車道行駛，外側一處路樹突攔腰折斷，倒向車道，剛好砸中林男，林男頭部受創受傷出血，員警及救護人員到場時林男已無意識，送馬偕醫院急救仍於中午12時許傷重不治。

相關監視器畫面顯示，路樹命中林男頭部，林男整個人向後翻飛，頭部重摔至地面；警方指出，轄區員警獲報到場協助，林男仍頭戴安全帽，雖有出血但目視無明顯外傷，意識不清，員警持續CPR直到救護人員到場將其送醫。

據悉，林男子女獲悉到案釐清事故，表示林男已退休，一早是從新北市新店區的住處騎車要到中山區的親戚家一起普度拜拜，怎料被路樹砸中，「不能接受爸爸就這樣離開了」；事故路段是台北市主要幹道之一，平時車流密集，民眾對於路樹砸死人也感到意外，「自己也幾乎每天經過，太可怕了吧。」