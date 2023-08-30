快訊

商周回應了！粉專貼文遭侯友宜抗議 小編發聲曝發文原因

67歲男騎車到親戚家普度遭路樹砸死 騎士子女怒告北市公燈處

郭台銘失信不利整合？否認27日雙方曾見面 侯友宜：請郭對外說明

行徑囂張！捷運車廂塗鴉客當天即飛離境 警懷疑同圈人搞鬼

聯合報／ 記者林保光古和純／即時報導

高雄捷運大寮總機廠與岡山北機廠，8月25日都傳出捷運車廂遭塗鴉，其中涉及大寮總機廠的2名塗鴉客，初步了解，是外籍人士，且涉案後便於當天搭機離境，與5年前2外籍男子首對捷運車廂塗鴉，如出一轍。

據了解，高捷大寮總機廠捷運列車車廂，8月25日凌晨遭2名男子塗鴉，幾乎同時，岡山北機廠捷運車廂也遭1名台籍男子塗鴉，高捷公司人員發現車廂遭塗鴉，涉案人已逃之夭夭。

警方調閱相關監錄系統畫面，發覺在大寮總機廠的2名塗鴉客是外籍人士，已買好機票，當天白天便搭機離台。在岡山北機廠的男子，身分仍待查證。

2018年高雄捷運車廂首度遭塗鴉，當時警方查出也是外籍人士，是2名西班牙人涉案。警方懷疑，25日在高雄涉案的2名外籍人士，與2018年涉案的外籍人士不是同2人，但應該都是同圈子的塗鴉客。

警方查閱相關資料，8月13日新北樹林調車場、8月24日台北捷運北投機廠、台中捷運，直到8月25日高雄捷運大寮、岡山2機廠車廂遭塗鴉，懷疑是同夥人涉案，目前掌握2外籍人士25日搭機離境，正由警方統合查辦全案。

高雄捷運車廂8月25日遭塗鴉。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運車廂8月25日遭塗鴉。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運車廂8月25日遭塗鴉。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運車廂8月25日遭塗鴉。圖／高雄捷運公司提供

台中捷運 車廂 岡山 高捷 北捷 機票

延伸閱讀

北捷列車遭違法塗鴉 塗鴉者恐面臨百萬罰鍰

公共運輸屢遭違法塗鴉 圈內人推測是外國塗鴉客「不易抓到」

【重磅快評】台灣的塗鴉管理捉小放大？

塗鴉怪客全台跑！北中南4列車遭噴漆多共同點 警不排除計畫性犯案

相關新聞

又遇祝融！台大校園超商起火 校方：疑電線走火

國立台灣大學實驗室日前才發生爆炸，造成9名學生受傷送醫，今校園一便利超商又傳出火警，校方表示，校內便利超商疑似天花板電線...

67歲男騎車到親戚家普度遭路樹砸死 騎士子女怒告北市公燈處

台北市中山區中山北路一段一處路樹今中午突攔腰折斷，砸中機車騎士林姓男子，林男頭部重創，送醫不治，據悉家屬獲悉後表示林男在...

車廂塗鴉客行徑囂張當天即飛離境 警懷疑同圈人搞鬼

高雄捷運大寮總機廠與岡山北機廠，8月25日都傳出捷運車廂遭塗鴉，其中涉及大寮總機廠的2名塗鴉客，初步了解，是外籍人士，且...

影／和女友吵架…新北醉男昨大白天連砸3車發洩情緒 今落網

新北市吳姓男子和女友吵架後借酒澆愁，昨天酒醉後在大白天在永和區環河東路三段一處停車場涉嫌連砸3輛汽車發洩情緒，永和警方獲...

北市路樹倒塌砸死騎士 市府：楓香樹幹內部腐朽、意外險最高賠600萬

台北市中山區中山北路一段今天中午發生路樹倒塌意外，造成一名行經的67歲機車騎士身亡。對此，北市工務局表示，公園處已派工班...

美濃透天中午火警 近百歲婦人及媳婦均無傷

高雄美濃中正路二段一處3層樓透天，在今天中午12點發生火警，消防局獲報後派員前往救火，警方也派警員現場戒護，所幸2名住戶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦