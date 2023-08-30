行徑囂張！捷運車廂塗鴉客當天即飛離境 警懷疑同圈人搞鬼

高雄捷運大寮總機廠與岡山北機廠，8月25日都傳出捷運車廂遭塗鴉，其中涉及大寮總機廠的2名塗鴉客，初步了解，是外籍人士，且涉案後便於當天搭機離境，與5年前2外籍男子首對捷運車廂塗鴉，如出一轍。

據了解，高捷大寮總機廠捷運列車車廂，8月25日凌晨遭2名男子塗鴉，幾乎同時，岡山北機廠捷運車廂也遭1名台籍男子塗鴉，高捷公司人員發現車廂遭塗鴉，涉案人已逃之夭夭。

警方調閱相關監錄系統畫面，發覺在大寮總機廠的2名塗鴉客是外籍人士，已買好機票，當天白天便搭機離台。在岡山北機廠的男子，身分仍待查證。

2018年高雄捷運車廂首度遭塗鴉，當時警方查出也是外籍人士，是2名西班牙人涉案。警方懷疑，25日在高雄涉案的2名外籍人士，與2018年涉案的外籍人士不是同2人，但應該都是同圈子的塗鴉客。