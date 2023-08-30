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影／和女友吵架…新北醉男昨大白天連砸3車發洩情緒 今落網
新北市吳姓男子和女友吵架後借酒澆愁，昨天酒醉後在大白天在永和區環河東路三段一處停車場涉嫌連砸3輛汽車發洩情緒，永和警方獲報閱沿路監視器今天查獲吳男到案。警詢後今依毀損、加重竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北市永和區環河東路3段堤外一處停車場昨天上午11時許，發生3輛汽車車窗遭毀損，其中涂姓車主名下的汽車車內有財物失竊情事。據了解，有開鎖達人稱號的涂姓車主，才將花了一百多萬元新買的跑車停在永和區環河東路3段一處停車場，昨天驚見愛車遭到砸毀，連車內無線電也被拔走，立即向警方報案。
永和警方獲報到場，發現共有涂姓、魏姓、邱姓3名車主名下各自所有的汽車車窗遭砸毀，隨即拍照蒐證並採集指紋永和分局獲報後，分局長李崇偉立即指示成立專案小組全力追查。
經永和分局擴大調閱監視器畫面，並利用各項數據交叉分析比對，鎖定吳姓男子（42歲）涉有重嫌，警方專案小組人員循線追查，今天中午於案發後24小時內，在新店區順安街一帶查獲吳嫌到案。
據了解，吳男供稱因與女友吵架心情欠佳，昨天酒醉返家途中以磚頭隨機毀損路邊汽車，且不慎自傷。全案依毀損、加重竊盜罪將吳嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。
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