北市路樹倒塌砸死騎士 市府：楓香樹幹內部腐朽、意外險最高賠600萬

台北市中山區中山北路一段今天中午發生路樹倒塌意外，造成一名行經的67歲機車騎士身亡。對此，北市工務局表示，公園處已派工班至現場了解狀況並排除交通影響，獲報消息後工務局及公園處均派員至馬偕醫院向家屬致意，同時協助家屬了解賠償事宜，下午1時30分排除倒樹，恢復交通。

北市公園處說明，倒塌路樹為高13.6公尺、胸徑31.2公分的楓香，依照規定，行道樹每月均做一次巡查，該株楓香樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。

公園處表示，針對該不幸事件，公園處深表哀傷及歉意。依照行道樹投保公共意外險之賠償金額，個人身故慰問金為1萬5000元，若造成個人身體傷亡賠償金為600萬，公園處將積極協助家屬申請賠償事宜。

公園處指出，北市共計9.2萬株行道樹，自2022年起全面執行巡察維護，公園處內部有12人、委外12人，總計24人執行該項業務。