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美濃透天中午火警 近百歲婦人及媳婦均無傷

聯合報／ 記者任義宇古和純／高雄即時報導

高雄美濃中正路二段一處3層樓透天，在今天中午12點發生火警，消防局獲報後派員前往救火，警方也派警員現場戒護，所幸2名住戶在鄰居與消防員協助下，均毫髮無傷無須送醫，火勢也在15分鐘內即撲滅。

消防局說明獲報後，立即派遣15車33人前往佈水線搶救，現場為3樓透天建物，於2樓後房間內發現有燃燒雜物，火勢於15分鐘左右迅速撲滅。

該棟透天內有2名住戶，消防局表示，2名住戶為同住婆媳關系，其中高齡98歲的婆婆，在消防員抵達前，就已由鄰居協助帶離，而62歲的媳婦則由消防員設雙節梯，自3樓陽台帶出，所幸2人均無受傷無須送醫。

消防局提醒，本次火災為雜物燃燒，平時應特別注意用火用電安全，並避免堆積雜物，以免火災發生延燒阻礙逃生，住家居室應安裝住宅用火災警報器，能盡早實施火災應變爭取避難逃生時間，降低災害發生時的生命財產損失。

美濃一處3層樓透天今天中午發生火警，所幸2名住戶均毫髮無傷。圖／消防局提供
美濃一處3層樓透天今天中午發生火警，所幸2名住戶均毫髮無傷。圖／消防局提供

火災 消防員 透天

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