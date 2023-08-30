又遇祝融！台大校園超商起火 校方：疑電線走火
國立台灣大學實驗室日前才發生爆炸，造成9名學生受傷送醫，今校園一便利超商又傳出火警，校方表示，校內便利超商疑似天花板電線走火，現場無明顯火勢僅冒出黑煙，並於11時45分撲滅。
今天中午11點半左右，台大校園內的超商突然起火，超商為一層樓的鐵皮木造建築物，火勢燒損天花板。消防人員到場時，火勢已經被現場民眾拿滅火器撲滅，消防人員釐清起火原因，研判可能是電器或電線走火導致，但確實的起因仍需火調科進一步調查確認。
台大指出，便利商店現場無人受傷、財損輕微，學校已依照規定完成相關校安通報，並持續加強督導超商應注意相關安全防護措施。
此外，近日台大化工系館實驗室疑似因實驗不慎引發爆炸，總計9名學生受傷。環安衛中心則表示，該起爆炸案消防局正式火調結果尚未來函，一般仍需要等1至2個月。
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