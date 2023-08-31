鎖定外籍移工下手 台中男涉竊盜落網遭送辦

中央社／ 台中30日電

唐姓男子日前在台中火車站周邊，鎖定外籍移工下手行竊，案經多名被害人報案後，警方循線將他逮捕，並在附近水溝內挖出大量贓物，警方全案詢問後將他依竊盜罪嫌送辦。

台中市政府警察局第一分局今天表示，繼中派出所於8月13日下午陸續接獲4名外籍移工報案，稱於台中火車站附近，走路時身上財物遭竊，警方獲報後立即組成專案小組偵辦。

因當天適逢週末假日，台中火車站及東協廣場周遭人群眾多，經專案小組調閱周邊監視器，鎖定60歲唐姓男子涉案，並發現他都是鎖定外籍移工下手行竊。警方當天下午前往案發現場調查，當場在台中火車站前人行道發現唐男行蹤，立即將他帶回警局調查。

唐男到案後，供稱將得手的贓物，棄置在附近小巷水溝內，警方立即重回現場，並借用鄰近店家的鐵撬、鐵鎚等工具，撬開水溝蓋後，由員警趴在地上挖出數個皮夾、證件等，順利取得唐男所丟棄的贓物。

經警方清查，唐男共得手新台幣2萬餘元，警方全案詢問後，依竊盜罪嫌將唐男移送台中地檢署偵辦。

火車站 中火 移工

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