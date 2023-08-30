台南七旬嬤電動車上不了北安橋 女警機智出招助返家
70歲黃姓老太太昨天下午5點多在台南市警五分局公園派出所外徘徊，不知所措，值班女警楊佩宜發現後，主動關懷詢問並邀進所內休息。原來她所騎的電動車電力不足，上不了北安橋，員警靈機一動將她電動車抬上巡邏車，護送回家。
昨天下午5點多一名行動不便的黃姓老太太，騎電動車在派出所門口停留，顯得不知所措，台南市警五分局公園派出所值班女警楊佩宜，察覺門外老婦人可能需要協助，立即上前關懷並邀請她進入派出所休息。
據了解，原來黃老太太在市區辦健保卡後又到醫院領藥，返家途經北安橋時，發現電動車電力可能不足，無法順利上橋，想到附近有一個派出所或許員警能夠幫忙，因此騎著剩餘電力到派出所。
因黃老太太行動不便無法下車，女警楊佩宜察覺後主動上前幫忙，與所內女警鄭佳欣在進一步確認電動車設備規格後，發現所內並沒有適合電動車的充電轉接頭，為了幫助她返家，得知她住處後，因適逢下班交通尖峰時段，擔心行車安全，便將電動車抬上巡邏車平安護送返家，員警對她的機智反應紛紛表示讚許。
台南市警五分局長陳宇桓表示，感謝員警能秉持同理心，在民眾需要幫忙時，能即時提供必要的協助，提升警察形象。
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