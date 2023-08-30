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影／台南移工駕轎車撞小貨車後棄車逃逸 警查出他原來無照

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

23歲阮姓男移工昨晚7點多，涉嫌駕駛黑色轎車行經台南巿台江大道、開安路口和藍色小貨車發生車禍，造成小貨車上駕駛及乘客受輕傷後，阮棄車徒步離開現場。警方事後調查，發現阮因無照駕車離現場，依肇事逃逸等罪嫌將他法辦。

警方調查，23歲阮男（無照，無酒駕）8月29日晚上7點多駕駛自黑色轎車小客沿台江大道西往東直行，與沿台江大道東往西行駛至開安路口欲左轉、50歲蔡男駕駛藍色小貨車發生車禍。阮男胸口挫傷，蔡男胸口挫傷，小貨車上另名27歲乘客蔡男前胸後背拉傷。

肇事後，阮男即徒步離開現場，警方到場查出 阮姓移工所駕駛車輛為另一名阮姓女子所有，車主稱與駕駛是朋友關係。經車主策動後約20分鐘始返回配合處理車禍。警詢後依肇事逃逸等罪嫌將他法辦。

涉嫌駕駛黑色轎車行經台南巿台江大道、開安路口和藍色小貨車發生車禍，造成小貨車上駕駛及乘客受輕傷。圖／截自影片。
涉嫌駕駛黑色轎車行經台南巿台江大道、開安路口和藍色小貨車發生車禍，造成小貨車上駕駛及乘客受輕傷。圖／截自影片。

台江 車禍 車主

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