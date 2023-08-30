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影／救人就是和時間賽跑 台南消防研發儀器提升靜脈注射準確率

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

消防人員出勤救護時，當病患出現低血壓、低血糖甚至於OHCA（到院前心肺功能停止）案件時，都需要進行靜脈注射，為與時間賽跑、與死神拔河，增加下針準確率，南市消防第二大隊麻豆分隊自行研發「第一代新型靜脈注射血管顯像自組練習機」，不僅可提供救護技術教育訓練使用，也能配備在救護車上隨車出動，讓救援更有效率。

麻豆中隊長廖鼎鈞、隊員洪一誠、柯又豪是研發小組成員，他們參考醫療器材靜脈顯像儀的設計原理，以黑色壓克力打造外殼並加上布幕降低外在環境干擾，再以紅外線投射連接顯像螢幕，可快速尋找手背皮下血管靜脈位置，縮短穿刺時間，減少穿刺次數，減緩救護人員執行時的緊張度。

廖鼎鈞說，這套靜脈注射血管顯像自組練習機設計及改良為期1年多，不斷修改，讓機器能兼具輕量、便利、美觀，各項零組件取得便利，花費成本約新台幣1萬餘元，僅有坊間正規醫療儀器價格的10分之1，可提供同仁練習，有必要時出勤也可攜帶。

第二大隊大隊長王騰毅表指出，經消防局救護審查小組認定，麻豆分隊自行研發「第一代新型靜脈注射血管顯像自組練習機」是年度救護創新案件，平時隊上救護訓練可強化同仁執行靜脈注射能力，實機練習使用反應良好，能增進下針技術，強化同仁自信度，消防之友會第二大隊辦事處胡正德處長肯定研發創新精神，未來將頒發獎勵金，作為消防弟兄後盾。

南市消防第二大隊自行研發「靜脈注射血管顯像自組練習機」，花費僅有類似醫療儀器的10分之1，隊員平時就能自行訓練。照／南市消防局第二大隊提供
南市消防第二大隊自行研發「靜脈注射血管顯像自組練習機」，花費僅有類似醫療儀器的10分之1，隊員平時就能自行訓練。照／南市消防局第二大隊提供
南市消防第二大隊麻豆中隊長廖鼎鈞、隊員洪一誠、柯又豪研發「靜脈注射血管顯像自組練習機」，消防局列為年度救護創新案件，予以鼓勵。照／南市消防局第二大隊提供
南市消防第二大隊麻豆中隊長廖鼎鈞、隊員洪一誠、柯又豪研發「靜脈注射血管顯像自組練習機」，消防局列為年度救護創新案件，予以鼓勵。照／南市消防局第二大隊提供

消防員 救護車

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