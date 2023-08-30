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南市上半年30日交通死亡減7人 百大路口年底完成改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市交通局今表示，統計南市今年上半年30日交通事故死亡人數148人，相較去年同期減少7人，但在受傷事故方面有上升，代表事故嚴重度已受到控制，下一步將積極預防受傷事故。「百大路口安全行動」也完成41處改善，其中剛完成的20處路口都是在校園周邊且為學童上、放學必經路線，預計年底前將完成至少100處路口，目標路口以人潮較多及學校周邊為主。

台南市市長黃偉哲昨主持道安會報，指示各單位在開學初期期間務必針對學生通勤動線做再次檢視，落實「護童專案」維持上下學期間交通秩序與用路安全；並且利用各校會有許多大型集會、班親會的機會播放道安影片，以多管齊下方式強化交通安全宣導。

交通局長王銘德表示，經統計今年1至6月南市30日交通事故死亡人數148人，相較去年同期減少7人，但在受傷事故方面有上升，代表事故嚴重度已受到控制，下一步將積極預防受傷事故。他說，依據近3年歷史事故分析，自9月起至年底事故將有攀升趨勢，南市道安團隊近期已推動各項事故預防工作，執法面啟動「禮、帽大執法」，由各警分局結合交通事故斑點圖，針對轄區易肇事熱點、路段、時段，及市郊區用路人特性，針對車流量較大或密集之區域以「轉彎未依規定」等不禮讓之違規行為作為執法重點，而近郊地區道路則以「未戴安全帽」作為執法重點。

工程方面，除校園通學步道工程與易肇事路段口持續進行外，「百大路口安全行動」也完成41處路口的通行環境改善，其中8月底完成的20處路口都是在校園周邊且為學童上、放學必經路線，配合上、放學時段設定號誌啟動行人專用時相讓學生可以更安全的穿越路口，預計年底前將完成至少100處路口，目標路口以人潮較多及學校周邊為主。

台南市加強百大路口改善，讓學童上下學更安全。記者鄭惠仁／翻攝
台南市加強百大路口改善，讓學童上下學更安全。記者鄭惠仁／翻攝

台南 黃偉哲

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