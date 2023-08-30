她找回皮夾但8800元不見了 他撿到皮夾送警招領卻挨告

基隆市塗姓男子在路上撿到皮夾，送到派出所招領。警方幾天後通知塗男找到失主了，但失主指皮夾內8800元不見了，將他依侵占罪嫌送辦。檢察官認為，塗男若有取出皮夾內現金，當無主動、親自送交警方道理，加上何女後來撤告，處分不起訴。

檢方調查，塗男被指控在今年1月2日下午1點半多，從基隆市中山區路上撿到何姓女子遺失的咖啡色皮夾後，先取出皮夾內現金8800元，放進自己口袋，再把皮夾送到基隆市警四分局大武崙派出所招領。

警方查出失去是何女後，通知她到大武崙派出所領回失物。何女指放在皮夾內的8800元不知去向，控告塗男涉嫌侵占遺失物。警方製作筆錄後，將全案函送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，塗男坦承拾取何女遺失的皮夾，旦堅詞否認侵占皮夾內現金，辯稱撿到皮夾就交給警察，過了幾天，接到警察通知，他撿到的皮夾內現金8800元不見了，但他並沒有從皮夾內拿走現金8800元。

檢方指出，警方函送塗男涉案，僅以何女指遺失皮夾內現金8800元不知去向為事證。但塗男若有取出皮夾內8800元現金，當無主動、親自把皮夾送到大武崙派出所的道理。

檢方以認定不利被告的事實，必須有積極證據。積極證據不足為不利被告事實認定時，即應為有利被告認定，難以認定塗男有侵占遺失物犯行。加上何女也向檢方表示，不再追究塗男刑責，撤回告訴，因此處分不起訴。