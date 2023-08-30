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影／瑪莎案小開耍手段跟搜拍片？ 男大生母親：望法官重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣食品業小開張敦量前年駕駛瑪莎拉蒂轎車，跟宋姓男大生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉打宋致重傷，社會譁然，張一審判刑9年，張父曾希望以700萬元達成調解，但調解破裂，今天開庭時，張律師提出影片，主張宋生行走正常，未達「重傷害」程度，宋母說，用小手段跟搜，造成母子生活壓力，希望法官重判。

宋母說，今天開庭，張敦量等人的委任律師，提出了有關他兒子的影片，進而向法官主張，她兒子能夠正常行走、說話的影片，從影片中可以得知，對方已經花了很多心思，甚至在地院時，就已經請人在跟拍了，這樣的行為對她與兒子來說「都是很大的壓力」。

宋母也說，現在兒子因為被張敦量等人的犯行之後，造成腦部受傷，要回到社會已經是很困難的事情，也有很大的心理障礙，如今張敦量等人，還在開庭時，提出用「小手段」拍攝到的影片，未來兒子如何繼續在台中生活，一定會倍感恐懼， 未來還有可能要跟兒子一起離鄉背井、重新開始。

宋母說，今天對方律師指稱今天提供的影片，都是別人所給，她認為是「謊話連連」，早在七月的調解庭時，對方就已放話「已經蒐證」、「已經拍影片」、「將會提供給法院」等語，對方一直採取諸如此類的小動作，真是非常不可取，希望未來法官能清楚判斷，給予從重量刑。

張敦量的律師林柏宏解釋，今天請求勘驗的兩段影片，其中一段是媒體採訪的影片，當天有在現場的媒體都有拍攝到，另外一段健身房的影片，則是近日才經由不知名的民眾提供，經檢視後，認為該處是公共場所，並沒有侵害隱私權的疑慮，經與張討論後，才將影片提出，主要是希望透過影片，主張宋生的狀況，並沒有構成刑法「重傷害」的不治或難治的程度。

瑪莎拉蒂小開涉殺人未遂案，今早在台中高分院開庭，被害的宋姓男大生的母親（左），今也在律師陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影
瑪莎拉蒂小開涉殺人未遂案，今早在台中高分院開庭，被害的宋姓男大生的母親（左），今也在律師陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影

影片 律師 瑪莎拉蒂 車禍 大學生

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