影／高雄女投資險受騙 超商店員眼尖報警逮車手

高雄洪姓女子加入通訊軟體的投資群組，受慫恿匯款讓他人代操作投資，便帶20萬元在超商交給取款的男子。幸好店員警覺性高，發覺奇怪立即報警，警方馬上趕往逮捕涉嫌當詐團車手的陳姓男子，才令洪女不致受騙。

據了解，洪姓女子（46歲）加入某投資群組後，對方稱只要儲值現金至指定的App，就可以讓公司營業員代操作投資，輕鬆獲利；洪女不疑有詐，8月28日上午領了20萬元，便和對方約定在高雄市前金區中華三路某超商交款。

洪女依約到超商後，陳姓男子（27歲）打扮營業員，與洪女碰面，相談後把20萬元交給陳。這時超商店員目睹交款過程，覺得奇怪，便打電話通知新興警分局前金分駐所員警前去了解。

員警到場，陳已經拿錢走人，超商店員已指出陳的去向，員警立刻追上，在前金區自強一路攔獲陳，在陳的提包搜出「合作投資契約書」及多枚偽刻印章及洪女的20萬元。

陳稱在網路找工作，接獲指示來取款，警方查出他涉嫌擔任詐騙集團車手，立即逮捕他，並通知洪女到分駐所。洪女聽警方說明後，才知道自己險些受騙，領回這筆錢。警方將全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。