影／新北警查獲印尼失聯女移工 住處再逮6人和1黑戶寶寶

1名印尼籍失聯女移工日前在新北市三重區被警方查獲，要求返回住處收拾行李，抵達時卻悄悄跟員警說「他們都跟我一樣！」結果屋內6名男女全是失聯移工，還有1名非婚生產剛滿周歲的「黑戶寶寶」，8人全部解送移民署安排遣返。

新北市保安警察大隊第二中隊第三分隊員警，26日晚上8時許在三重區集成路，查獲1名今年5月已被撤銷居留的41歲印尼女移工，她說住處就在附近，要求返回收拾行李，結果因未帶鑰匙，在門外呼喊室友幫忙開門。

1名男子開門看見警察，故作鎮靜轉身緩步走回房間，這時女移工卻小聲說，「他們都跟我一樣！」員警逐房清查，還從沒開燈的廁所門後找到1名女子。屋內總共有3男、3女和1名男姓幼兒，成人逾期居留時間從3個月到4年不等，幼兒則是其中41歲女子和30歲男子非婚生產。

這8人全部解送移民署新北專勤隊安排遣返，幼兒和生母會先安置，等辦妥相關手續，母子便能一起返回印尼。