北市騎士遭路樹砸頭命危 議員質疑防颱：有檢視路樹？

蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午卻發生路樹折斷砸中騎士，現正搶救中。台北市議員林珍羽指出，台北市離暴風圈有段距離，竟然發生路樹折斷，造成騎士重傷命危，她質疑日前幾次颱風侵襲後，市府究竟有沒有再次檢視全市路樹狀況？因路樹是從根部處斷掉，北市公園處已派員了解原因。

林珍羽指出，每到颱風季節，路樹修剪與巡查，應該是市府防颱的重要事項之一，而在日前幾次颱風侵襲後，市府究竟有沒有再次檢視全市路樹狀況，避免意外發生？

據統計，台北市行道樹達8萬7千餘株，加上中央機關、私有開放空間，超過10萬棵，大部分位於平地。林珍羽指出，日前卡努颱風過境後，公燈處承諾將在1個月內盤點全市路樹狀況，並提出修繕等計畫，如今意外發生，令人質疑工作並不確實。她要求相關單位立即加派人力，全免體檢北市行道路樹，確保安全無虞。

林珍羽表示，極端氣候頻繁發生，各種天候狀況不像過去依照季節規律發生，現有的防災應變思維應該也要相應調整，要時刻警覺，而不是逢颱風季才想到要巡檢路樹。