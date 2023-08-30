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北市騎士遭路樹砸頭命危 議員質疑防颱：有檢視路樹？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午卻發生路樹折斷砸中騎士，現正搶救中。台北市議員林珍羽指出，台北市離暴風圈有段距離，竟然發生路樹折斷，造成騎士重傷命危，她質疑日前幾次颱風侵襲後，市府究竟有沒有再次檢視全市路樹狀況？因路樹是從根部處斷掉，北市公園處已派員了解原因。

林珍羽指出，每到颱風季節，路樹修剪與巡查，應該是市府防颱的重要事項之一，而在日前幾次颱風侵襲後，市府究竟有沒有再次檢視全市路樹狀況，避免意外發生？

據統計，台北市行道樹達8萬7千餘株，加上中央機關、私有開放空間，超過10萬棵，大部分位於平地。林珍羽指出，日前卡努颱風過境後，公燈處承諾將在1個月內盤點全市路樹狀況，並提出修繕等計畫，如今意外發生，令人質疑工作並不確實。她要求相關單位立即加派人力，全免體檢北市行道路樹，確保安全無虞。

林珍羽表示，極端氣候頻繁發生，各種天候狀況不像過去依照季節規律發生，現有的防災應變思維應該也要相應調整，要時刻警覺，而不是逢颱風季才想到要巡檢路樹。

警方表示，67歲林姓男機車騎士，近中午行經台北市中山北路1段時，人行道路樹忽然斷掉，直接被砸中頭部，警消到場把傷者送醫，林男送醫前無呼吸心跳，詳細狀況原因待釐清。

蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風侵襲南台灣，北市無明顯風雨，上午發生路樹折斷，砸中騎士。記者楊正海／攝影

路樹 北市 行道樹 機車騎士

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