南投整條路汽車蓋住車牌 非鬼月習俗而是魔人發威

南投市營北路最近出現奇特現象，沿線居民不約而同，將停在騎樓汽車車牌以毛巾蓋住，並非當地農曆七月特有習俗，而是檢舉魔人發威，針對停騎樓車輛拍照檢舉，有居民連續收到6張罰單，實在受不了，只好以毛巾擋住車牌，避免再被拍照檢舉。

中興警分局長侯興龍說，騎樓停放車輛只要不影響行人通行，警方不會主動告發，但一直有人針對停放騎樓車輛拍照檢舉，警方只好告發取締，除非修改相關規定，警方對持續檢舉也只能取締。

南投縣議員簡千翔說，他最近接獲民眾陳情，南投市營北路最近有車主因違規遭警方連續告發，原因全都是「停車占用騎樓地」。當地居民原本以為是警方為拚績效、開紅單，後來發現每天都有檢舉魔人來拍照，有居民一輛車收4到6張罰單，收到一張罰單更不勝枚舉。

簡千翔說，營北路位在營北國中後側，行人不多，一整天都少有居民行走，並不影響交通，取締騎樓停車有何意義？尤其不景氣，民眾生活不好過，車子停放自家前還被連續開單，簡直是擾民。

陳姓居民說，南投市區商圈，不少騎樓被用來賣衣服、修機車，甚至賣手搖飲。警方對市區騎樓擺攤作生意視若無睹，卻對郊區騎樓停車開單取締，這種雙重標準，讓小市民很難

心服，為了避免再被檢舉，營北路居民只好拿毛巾遮住車牌，免得再被開單。

簡千翔說，警方執法應考慮情節輕重，對於非重大違規應以勸導為主，否則檢舉魔人一檢舉，警方就開單，「南投市不行，其他鄉鎮可以；在南投市營北里不行，舊商圈就可以」，這是選擇性執法，對改善交通並無幫助，他呼籲警方要重視居民的訴求，對違規取締也要衡量情節輕重，不要成為檢舉魔人的工具人。