快訊

無風雨突倒塌…北市中山北路路樹砸死67歲機車騎士 影像曝光

景氣差失業率反變低？專家預言：台灣以後不會有失業問題了

能去業界誰要當代理教師？「理科教師荒」 3大問題待解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投整條路汽車蓋住車牌 非鬼月習俗而是魔人發威

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市營北路最近出現奇特現象，沿線居民不約而同，將停在騎樓汽車車牌以毛巾蓋住，並非當地農曆七月特有習俗，而是檢舉魔人發威，針對停騎樓車輛拍照檢舉，有居民連續收到6張罰單，實在受不了，只好以毛巾擋住車牌，避免再被拍照檢舉。

中興警分局長侯興龍說，騎樓停放車輛只要不影響行人通行，警方不會主動告發，但一直有人針對停放騎樓車輛拍照檢舉，警方只好告發取締，除非修改相關規定，警方對持續檢舉也只能取締。

南投縣議員簡千翔說，他最近接獲民眾陳情，南投市營北路最近有車主因違規遭警方連續告發，原因全都是「停車占用騎樓地」。當地居民原本以為是警方為拚績效、開紅單，後來發現每天都有檢舉魔人來拍照，有居民一輛車收4到6張罰單，收到一張罰單更不勝枚舉。

簡千翔說，營北路位在營北國中後側，行人不多，一整天都少有居民行走，並不影響交通，取締騎樓停車有何意義？尤其不景氣，民眾生活不好過，車子停放自家前還被連續開單，簡直是擾民。

陳姓居民說，南投市區商圈，不少騎樓被用來賣衣服、修機車，甚至賣手搖飲。警方對市區騎樓擺攤作生意視若無睹，卻對郊區騎樓停車開單取締，這種雙重標準，讓小市民很難

心服，為了避免再被檢舉，營北路居民只好拿毛巾遮住車牌，免得再被開單。

簡千翔說，警方執法應考慮情節輕重，對於非重大違規應以勸導為主，否則檢舉魔人一檢舉，警方就開單，「南投市不行，其他鄉鎮可以；在南投市營北里不行，舊商圈就可以」，這是選擇性執法，對改善交通並無幫助，他呼籲警方要重視居民的訴求，對違規取締也要衡量情節輕重，不要成為檢舉魔人的工具人。

南投市營北路居民車輛停放自家騎樓，遭人檢舉連續告發，居民受不了，以毛巾遮住車牌。圖／南投縣議員簡千翔提供
南投市營北路居民車輛停放自家騎樓，遭人檢舉連續告發，居民受不了，以毛巾遮住車牌。圖／南投縣議員簡千翔提供
南投市營北路居民車輛停放自家騎樓，遭人檢舉連續告發，居民受不了，以毛巾遮住車牌。圖／南投縣議員簡千翔提供
南投市營北路居民車輛停放自家騎樓，遭人檢舉連續告發，居民受不了，以毛巾遮住車牌。圖／南投縣議員簡千翔提供
簡千翔質疑郊區道路少有行人，警方卻對停放騎樓車輛連續告發，無助改善交通，更是擾民。圖／南投縣議員簡千翔提供
簡千翔質疑郊區道路少有行人，警方卻對停放騎樓車輛連續告發，無助改善交通，更是擾民。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投 毛巾 罰單 簡千翔 議員

延伸閱讀

前水里鄉長陳癸佑宣布參選 無黨籍角逐南投二選區立委

有夠毛！黃明志鬼月怪事多 新歌MV驚現冤案亡者

南投聯合徵才9月2日登場 428職缺平均薪資逾3萬5千元

南投路邊停車收費要上路 集集鎮試辦假日停車收費

相關新聞

北市中山北路路樹倒塌 機車騎士遭砸重傷送醫

67歲林姓男機車騎士今天近中午行經台北市中山北路1段時，人行道路樹忽然斷掉，直接被砸中頭部，警消到場將傷者送醫，林男送醫...

登山團鴛鴦谷瀑布遭虎頭蜂攻擊 7人遭蜂螫1人休克命危

新竹縣尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布昨天發生虎頭蜂攻擊事件，一行80人登山團共有7人慘遭蜂螫，其中1人出現喉頭水腫、無法呼...

城中城縱火釀46死 她無工作無財產...被害人恐難求償

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一、二審都被處無期徒刑，褫奪公權終身，黃目前仍在押，案發當...

陳建仁稱打詐有成效 立委揭7月投資詐騙高達1042件

近年詐騙案頻傳，行政院長陳建仁日前稱，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」。根據警政署統計，今年7月的投資型詐騙案...

南投整條路汽車蓋住車牌 非鬼月習俗而是魔人發威

南投市營北路最近出現奇特現象，沿線居民不約而同，將停在騎樓汽車車牌以毛巾蓋住，並非當地農曆七月特有習俗，而是檢舉魔人發威...

影／新北貨車車速太快 一個過彎慘了.... 重心偏離翻車

沈姓男子開著貨車疑似車速過快，行經一個過彎處，車身重心偏離翻覆，沈男自行脫困爬出車外沒有受傷、沒有酒駕，事故原因待查。沈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦