快訊

懶人包／9月13日蘋果發表會！iPhone 15等4新品預測詳細看 還有1神祕改款？

《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

民眾黨幕僚入郭台銘團隊背後 「不滿黃珊珊」風暴正上演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山團鴛鴦谷瀑布遭虎頭蜂攻擊 7人遭蜂螫1人休克命危

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布昨天發生虎頭蜂攻擊事件，一行80人登山團共有7人慘遭蜂螫，其中1人出現喉頭水腫、無法呼吸、休克等現象，一度命危，所幸經消防人員緊急給予腎上腺素針劑後，症狀好轉，送醫後皆無大礙。

新竹縣消防局指出，昨天中午11時48分接獲民眾報案，指出約80人左右的登山團體在鴛鴦谷瀑布遭受虎頭蜂群體攻擊，造成多人受傷。消防局派遣橫山及竹東分隊前往救援，到場後陸續有團員步行下山。

驚魂未定的遊客向消防員表示，在登山途中，發現6隻左右的的虎頭蜂在圍繞，以為沒事就強行通過，結果就在經過虎頭蜂旁的時候，突然遭受攻擊，共有7個人被叮咬，其他人見狀趕緊分散逃跑。

其中被咬的63歲婦人，身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸，竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪驚覺不對勁，研判是過敏性休克的症狀，因此立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸患者，發現患者開始嘔吐，患者的橈動脈也無跳動，馬上在患者手臂肌肉處注射腎上腺素針劑，幾分鐘後患者好轉，可以慢慢步行下山。

黃盈豪說明，橈動脈位在手腕上，是救護人員最常測量脈搏之處，如果摸得到位於肢體末端的橈動脈跳動就代表患者收縮壓在80以上，如果摸不到就必須要再往靠近心臟的頸動脈量測，如果頸動脈也摸不到，就代表無生命徵象，就會開始進行急救，因此動脈的量測是提供救護人員研判生命跡象的一個指標。

最終被蜂螫的7人中，有2人自行就醫，其他5人分別被送往位於竹東鎮的新竹台大竹東分院及新竹北榮醫院，所幸經治療後已無大礙。

消防局提醒，夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，8月至今已接獲194件捕蜂報案，有些蜂窩還達到籃球般大小。消防局呼籲，要預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時要趕快求救，因為出現過敏性休克時，瞬間可能就會致命。

其中被咬的63歲婦人，身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸。圖／新竹縣消防局提供
其中被咬的63歲婦人，身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸。圖／新竹縣消防局提供
竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪驚覺不對勁，研判是過敏性休克的症狀，因此立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸患者。（示意圖，非當事人）圖／新竹縣消防局提供
竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪驚覺不對勁，研判是過敏性休克的症狀，因此立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸患者。（示意圖，非當事人）圖／新竹縣消防局提供
尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布昨天發生虎頭蜂攻擊事件，一行80人登山團共有7人慘遭蜂螫。圖／新竹縣消防局提供
尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布昨天發生虎頭蜂攻擊事件，一行80人登山團共有7人慘遭蜂螫。圖／新竹縣消防局提供

患者 新竹 蜜蜂

延伸閱讀

山地清查3官警遭虎頭蜂攻擊送醫 資深警：還有蛇掉肩上

楓林步道好視野！ 花蓮入門級「撒固兒步道」 10分鐘抵達瀑布 池水清澈見底超沁涼

飯店吃早餐驚見「沒見過的毛茸茸房客」爽嗑自助吧！吃太飽還爽坐沙發放鬆打嗝

登山客也愛去！三峽秘境「7大必去瀑布」 遠山、巨石景觀統統有

相關新聞

影／淡水八旬翁開紅鋼炮 鬼切卡車挨撞...網譏：水溝蓋跑法

新北市1名83歲老翁昨天駕駛艷紅色微型鋼砲掀背車，在淡水區民權路往台北市方向，沿途貼著外側車道邊線行駛，過了捷運竹圍站之...

登山團鴛鴦谷瀑布遭虎頭蜂攻擊 7人遭蜂螫1人休克命危

新竹縣尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布昨天發生虎頭蜂攻擊事件，一行80人登山團共有7人慘遭蜂螫，其中1人出現喉頭水腫、無法呼...

城中城縱火釀46死 她無工作無財產...被害人恐難求償

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一、二審都被處無期徒刑，褫奪公權終身，黃目前仍在押，案發當...

陳建仁稱打詐有成效 立委揭7月投資詐騙高達1042件

近年詐騙案頻傳，行政院長陳建仁日前稱，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」。根據警政署統計，今年7月的投資型詐騙案...

蘇拉來襲 高雄老翁防颱不慎墜樓卡防火巷

蘇拉颱風來襲，高雄市三民區薛姓老翁擔心颱風造成災害，攀爬鐵窗上樓，今天上午檢視住家管線是否固定，不料自4樓踩空，跌落2樓...

台南某大學校區驚傳墜樓 中年婦人命危送醫

台南市某大學校區宿舍今天上午9點37分驚傳有人墜樓，消防人員到場發現，一名年約40多歲女性倒在1樓，已無呼吸心跳，緊急送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦