登山團鴛鴦谷瀑布遭虎頭蜂攻擊 7人遭蜂螫1人休克命危

新竹縣尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布昨天發生虎頭蜂攻擊事件，一行80人登山團共有7人慘遭蜂螫，其中1人出現喉頭水腫、無法呼吸、休克等現象，一度命危，所幸經消防人員緊急給予腎上腺素針劑後，症狀好轉，送醫後皆無大礙。

新竹縣消防局指出，昨天中午11時48分接獲民眾報案，指出約80人左右的登山團體在鴛鴦谷瀑布遭受虎頭蜂群體攻擊，造成多人受傷。消防局派遣橫山及竹東分隊前往救援，到場後陸續有團員步行下山。

驚魂未定的遊客向消防員表示，在登山途中，發現6隻左右的的虎頭蜂在圍繞，以為沒事就強行通過，結果就在經過虎頭蜂旁的時候，突然遭受攻擊，共有7個人被叮咬，其他人見狀趕緊分散逃跑。

其中被咬的63歲婦人，身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸，竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪驚覺不對勁，研判是過敏性休克的症狀，因此立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸患者，發現患者開始嘔吐，患者的橈動脈也無跳動，馬上在患者手臂肌肉處注射腎上腺素針劑，幾分鐘後患者好轉，可以慢慢步行下山。

黃盈豪說明，橈動脈位在手腕上，是救護人員最常測量脈搏之處，如果摸得到位於肢體末端的橈動脈跳動就代表患者收縮壓在80以上，如果摸不到就必須要再往靠近心臟的頸動脈量測，如果頸動脈也摸不到，就代表無生命徵象，就會開始進行急救，因此動脈的量測是提供救護人員研判生命跡象的一個指標。

最終被蜂螫的7人中，有2人自行就醫，其他5人分別被送往位於竹東鎮的新竹台大竹東分院及新竹北榮醫院，所幸經治療後已無大礙。

消防局提醒，夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，8月至今已接獲194件捕蜂報案，有些蜂窩還達到籃球般大小。消防局呼籲，要預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時要趕快求救，因為出現過敏性休克時，瞬間可能就會致命。