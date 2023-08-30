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蘇拉來襲 高雄老翁防颱不慎墜樓卡防火巷
蘇拉颱風來襲，高雄市三民區薛姓老翁擔心颱風造成災害，攀爬鐵窗上樓，今天上午檢視住家管線是否固定，不料自4樓踩空，跌落2樓的遮雨板，動彈不得。警、消據報到場，消防隊架梯上樓，救他脫困，送高醫急救，無生命危險。
據了解，今天上午9時50分許，薛姓老翁（77歲）從高雄市三民區有光路透天樓房住處，攀爬鐵窗到4樓外，檢查住處管線漏水狀況，不久，家人卻聽見屋外傳來重物墜落的巨大聲響，家人外出查看，竟發現老翁墜落防火巷，動彈不得。
家人趕緊向119求救，警、消趕到老翁家，見他卡在2樓遮雨板和樓板間，頭部受傷、鼻梁有撕裂傷，趕緊架梯上去，將老翁抬下，救老翁脫困。老翁手腳擦挫傷，頭部受創，救護人員立即將他送往高醫急救，意識清楚。
薛姓老翁的家人向警、消說，因見颱風來襲，怕房子水管沒固定好，才想上樓查看，沒想到一踩空才掉下，卡在防火巷2樓。
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